Így élünk most - egy csokorban a legfontosabb veszélyhelyzeti korlátozások

November 11. nulla óra nulla perckor új világ köszöntött ránk - idén már sokadszor. A koronavírus-járvány egyre romló hazai statisztikái miatt a kormány a nyár óta tartó, és még az őszi intézkedésekkel együtt is lazának mondható időszak után bekeményített, és számos intézkedést hozott, hogy elejét vegye a vírus további terjedésének. A november első felében életbe léptetett korlátozások első szándékból harminc napra szólnak, de ha addig érdemben nem javul az országban a járványhelyzet, akkor várhatóan meghosszabbítják őket, újabb 30 napra. Alább összegyűjtöttük, mik azok a keretek, melyek között most élünk, és élnünk kell még egy ideig.

Megint veszélyhelyzet van

Nem a mindennapjainkat, de az Országgyűlés működését erőteljesen érintő fejlemény volt, hogy 2020. november negyedikétől veszélyhelyzetet rendelt el a kormány - vagyis visszahozták a tavaszi időszakból már ismert rendkívüli jogrendet, rendeleti kormányzást. A veszélyhelyzetben hozott rendeletek az alkotmány szerint 15 napig maradnak hatályban, az Országgyűlés azonban november 10-én megszavazta a járvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényt, ezzel pedig meghosszabbította a veszélyhelyzet és a veszélyhelyzetben meghozott rendeletek hatályát. A hosszabbítás 90 napra szól, vagyis 2021. február 8-ig. Eddig lesz tehát veszélyhelyzet, rendeleti kormányzás, hacsak a kétharmados Fidesz-KDNP-s kormánytöbbséggel rendelkező Országgyűlés a felhatalmazást addig vissza nem vonja.

Éjjeli kijárási tilalom

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van, tehát mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alól mentesülni lehet munkavégézssel: ekkor azonban magunkkal kell, hogy vigyünk egy dokumentumot, mely igazolja, hogy azért vagyunk kint tilosban, mert dolgoznunk kell. Az igazolás letölthető például a kormányzati koronavírus-információs oldalról.

Nem kötelező pont ezt a papírt kinyomtatni és kitölteni, de a saját készítésű igazolásoknak meg kell felelnie a hivatalos verzió minden tartalmi követelményének. Az igazolást a munkaadó állítja ki. Vállalkozóknál ez azt jelenti, hogy saját maguknak töltik ki és írják alá az űrlapot.

A kijárási tilalom természetesen nem vonatkozik az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetekre, ha ilyen merül fel - mondjuk kigyullad a lakásunk - , akkor nyilván el lehet hagyni a lakhelyet a tiltott idősávban is, értelemszerűen igazolás nélkül. Ugyanez a helyzet, ha életvédelmi céllal kell mozdulnunk.

Szabadon mozoghatnak este nyolc és hajnali öt között a versenysportolók, hogy odaérjenek az edzésükre vagy meccsükre, illetve haza is tudjanak menni onnan. De nekik is fel kell tudni mutatni az erről szóló mentesítő igazolást.

Kutyát sétáltat egy nő a miskolci Széchenyi utcában a kijárási tilalom idején 2020. november 14-én este. A lakóhely 500 méteres körzetében az ilyesmi a tilalom idején is szabad. (Fotó: MTI/Vajda János) Kutyát sétáltat egy nő a miskolci Széchenyi utcában a kijárási tilalom idején 2020. november 14-én este. A lakóhely 500 méteres körzetében az ilyesmi a tilalom idején is szabad. (Fotó: MTI/Vajda János)

Mentesülnek a kijárási tilalom alól a kutyatulajdonosok is, amennyiben este nyolc és hajnali öt között sétálni viszik a kedvencüket. Fontos viszont, hogy a sétát a lakóhelyük 500 méteres körzetében kell, hogy megoldják, ha kilépnek a megengedett távolságon kívül, a járőröző hatóságok megbírságolhatják őket.

Rendezvénystop van, és minden gyülekezés tilos

Tömegben sokkal nagyobb eséllyel terjed a vírus. Így hát nem szabad tömegbe verődni. Ehhez kapcsolódik az is, hogy mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.

Családias létszámlimit

Megtarthatók a szigorúbb körülmények között is a magán és családi rendezvények, de itt is létszámlimitet rendelt el a kormány. Ezt 10 főben határozták meg - például születésnap és hasonlók esetén. A temetés más történet, azon többen vehetnek részt, de 50 főben ott is meghúzzák a határt. Esküvők csak lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt (a házasulók, a tanúk, szülők, nagyszülők, testvérek és gyerekek, és persze a szertartásvezető/anyakönyvvezető).

Kocsmák zárva, az éttermek csak elvitelre főznek

Az előző, létszámlimites intézkedésekből következik az is, hogy nem ülhetünk be iszogatni, eszegetni, beszélgetni sehova. Mint hogy a kocsmák nem tudnak olyan működést megoldani, ami ne lenne fertőzésveszélyes, nekik egyszerűen, úgy, ahogy van, be kellett zárniuk, legalább 30 napra, vagyis december 10-ig. Az éttermeknél kicsit más a helyzet, náluk az elvitelre főzés továbbra is engedélyezett. A fogyasztó pedig beléphet az étterembe - de csakis addig tartózkodhat odabent, míg átveszi a számára elkészített és becsomagolt ételt. Az üzemi étkezdék továbbra is nyitva tarthatnak.

A házhoz szállítás adminisztratív terheit a kormány lecsökkentette (a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható), és bevonhatóvá tette a taxisokat a feladat ellátásába. További könnyítés az éttermeknek, hogy 2021. február 8-ig az elvitelre vagy a házhoz szállítással értékesített étel- vagy italforgalom esetében is 5 százalékosra csökkentették az áfakulcsot, ami megegyezik az éttermi fogyasztáskor alkalmazandó áfával. Ez azonban nem érinti a szállítással kapcsolatos díjakat.

Este hétkor majdnem minden bezár

Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett. A lottózó és a nemzeti dohánybolt sem nyithat ki este 7 és reggel 5 között. Emögött nyilván az a szándék húzódik meg, hogy a vásárlók haza tudjanak érni este nyolcra (a bolti dolgozók pedig a fentebb említett munkáltatói igazolással a zárás befejeztével nyolc után is hazaérhetnek).

Hotelek csak üzletembereknek

A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak. Az állam kifizeti a lefoglalt, de elbukott nettó szálláshely-bevételek 80 százalékát a 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után. Feltétel, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát novemberben fenntartsa, bérüket kifizesse.

Novemberben sok cégnek elengedik a szochót, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást, és náluk novemberre a kormány kifizeti a munkabér felét. Erről bővebben itt lehet olvasni. De a bértámogatás legfeljebb a minimálbér 150 százalékáig, azaz bruttó 241 500 forintos bérig járhat. Az állami támogatás mértéke tehát maximum 120 750 forint lehet kizárólag novemberre, és utólag visszatérítve. Erről pedig itt olvashatnak bővebben.

Oktatás: megint online, de csak félig

Értve ez alatt azt, hogy a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak. A speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól azonban az új korszak kezdete óta digitális munkarendben működnek. A középiskolai kollégiumok nyitvatartásáról az igazgató dönt, a felsőoktatási intézmények kollégiumai és diákotthonai azonban a magyarországi hallgatók számára bezártak. A tartózkodás csak a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

A digitális oktatáshoz adott könnyítést a kormány: a középiskolás korú gyermeket nevelő családok számára 30 napig ingyenes az internethasználat. Ezt a családoknak az érintett internetszolgáltatónál kell igényelniük.

A kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell koronavírusra.

Sport: van is meg nincs is. Kultúra: na, az abszolút nincs

A profi sportélet a szigorítások közepette sem áll le - ez már abból is nyilvánvaló, hogy, mint fentebb írtuk, a versenysportolók igazolással továbbra is járhatnak edzésre és saját meccsre a kijárási tilalom idején is. Ami a konkrét meccseket illeti: megtarthatóak továbbra is, de csakis zárt kapuk mögött.

Az egyéni, szabadtéri sportolás továbbra is engedélyezett, tehát kimehetünk kocogni, bringázni - de kizárólag egyedül. És kizárólag a szabadban, mert a szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, kalandparkokat és korcsolyapályákat.

A zárt téri szabadidős tevékenységek nem csak a sportban, hanem a kulturális életben is ellehetetlenültek: bezárt minden múzeum, könyvtár, mozi, állatkert.

Maszkviselés majdnem mindenhol

A vírus terjedésének a távolságtartás és a rendszeres kézmosás mellett a maszkviseléssel lehet a legjobban elejét venni. A kormány ezért elrendelte, hogy a 10 ezer lakos feletti településeken a parkok kivételével minden közterületen kötelező a védőmaszk viselése - azonban ennek a szabálynak az élesítését az önkormányzatok kezébe adták. Ezzel a lehetőséggel aztán a polgármesterek java része élt is - úgy a fővárosban, mint vidéken.

Egészségügy: katonák, ingyenbérlet

A kormány meghozott egy elég látványos intézkedést is: kivezényelte a katonákat az utcára és a kórházakba is. A honvédek feladata odakint az, hogy segítsenek a rendőrségnek a kijárási tilalom szabályai betartatásában. A kórházban pedig az egészségügyi dolgozóknak segítenek egyes feladatok ellátásában: pakolnak, fertőtlenítenek például.

Az egészségügyi dolgozók egyébként külön kaptak egy kisebb kedvezményt: mindannyian ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül utazhatnak a helyközi és a helyi tömegközlekedési eszközökön. Ez vonatkozik azon egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra is, akik a koronavírus elleni védekezésben közreműködnek.