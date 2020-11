Kovács Zoltán nagy napra ébredt ma reggel

Kovács Zoltán neve elsősorban kormányszóvivői munkássága révén vált ismertté, a Kormányinfók vezetése tette őt közismertté. Ezt követően a nemzetközi kommunikációt bízta rá Orbán Viktor miniszterelnök, így az ő dolga lett egyebek mellett a külföldi sajtó rendre intése, ha a magyar kormány dolgaival foglalkoztak.

Kovács Zoltán (MTI)

Mindezek mellett azonban van még egy fontos feladata: kormánybiztosként felügyeli a vadászati kiállítás megrendezését. De nem akármilyen seregszemléről van szó, ha már ilyen magas szintű kormányzati felelőst kellett szolgálatba állítani! Az esemény teljes neve - 2021. évi "Egy a Természettel" Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás - is azt sugallja, hogy nem egy falusi búcsú koordinálására kapott megbízást Kovács Zoltán, mégpedig két éve.

A vadászati világkiállításra év eleji hírek szerint 6-7 milliárd forintot elköltöttek már. Az eseményre legalább egymillió vendéget várnak - kérdés, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi-e egyáltalán a kiállítás megrendezését.

A kormánybiztosi felhatalmazás két évre szólt, ezért a tegnapi Magyar Közlönyben (melyből három is megjelent) arról rendelkezik a kormány, hogy a mai naptól új felhatalmazást kap Kovács, ezúttal is két évre terjedően. A rendelet ezúttal is részletezi a feladatait, valamint azt, hogy a kormányból kikkel kell kapcsolatot tartania, egyeztetnie. A két évvel ezelőtti rendelethez képest annyi változást fedeztünk fel, hogy immár nevesítik a rendezvény lebonyolítását végző társaságot (Egy a Természettel Nonprofit Kft.), valamint azt, hogy mások mellett a miniszterelnök általános helyettese is bekerült a felsorolásba, akikkel Kovácsnak egyeztetnie kell (amúgy a kormánybiztosi munkát alapból az általános helyettes irányítja). Ő pedig nem más, mint Semjén Zsolt, akinek a vadászszenvedélye több alkalommal is adott már címlapsztorit az újságoknak.

Érdemes még megemlíteni, hogy a két évvel ezelőtti rendeletben biztosított tíz fős titkárságot öt fősre csökkentették.

Szintén ebben a rendeletben egy másik kormánybiztosi megbízást is kap Kovács Zoltán, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal összefüggő kormányzati feladatok szakmai koordinációjára,