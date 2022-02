Közgazdasági nonszensz az adóvisszatérítés

Az adóvisszatérítés még ezekhez az intézkedésekhez képest is nagyon rosszul célzott. Minél nehezebb helyzetben van valaki általában, vagy volt konkrétan a válság alatt, annál kevesebb segítséget kap most a kormánytól. Ezt már nevezhetjük akár perverz újraelosztásnak is: az állam nem csökkenti, hanem növeli a piacon kialakuló egyenlőtlenségeket, állítja a Qubiton megjelent írásában Prinz Dániel, aki korábban lapunkban is publikált.

Szerinte az intézkedés nyomán egyetlen forintot sem kapnak azok, akik 2021-ben nem fizettek adót, mert nem volt munkájuk. Vagyis a legrosszabb anyagi helyzetben lévő, az ország legszegényebb részein, mélyszegénységben családok eleve kimaradnak ebből a támogatásból, de általában is igaz, hogy minél alacsonyabb valakinek a jövedelme, annál kevesebb pénzt kap vissza. Kevesebb pénzt kapnak vissza ugyanakkor az egyedülálló szülők, mint a kétkeresős családok. Ha valakinek 2021-ben havi 100 ezer forint jövedelemkiesése volt, akkor most további 180 ezer forinttal (100 ezer forint jövedelem után 15 ezer forint szja-t kell fizetni, ami évi 180 ezer forint) kevesebbet kap, mint az, aki a válság alatt is szinten tudta tartani a jövedelmét. Ha pedig valaki tavaly havi 100 ezer forinttal növelni tudta a jövedelmét, akkor most plusz 180 ezer forintot kap a kormánytól.

A kormány most olyan pénzt ad vissza az embereknek, amit ők maguk megtermeltek, tehát nem kell figyelembe venni az újraelosztási szempontokat vagy éppen a költségvetés helyzetét, ez a megközelítés közpénzügyi szempontból téves, állítja a közgazdász. Mint írja, közpénzügyi szempontból ugyanis az a lényeg, hogy mik lehetnének ennek a pénznek az alternatív felhasználásai, és hogy összességében milyenek az államháztartási bevételek és kiadások elosztási hatásai. El lehetett volna a pénzt értelmesebben is osztani, értékválasztástól függően például a nehezebb helyzetű csoportokat célozva, társadalompolitikai programokra, egészségügyre, oktatásra költve.