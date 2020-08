Közönség nem lesz, de pénz már van: előkerülnek a milliárdok raktárkoncertre és cigányzenére

Nemrég egyébként ezen az 5,3 milliárd forinton felül további 2,12 milliárd forintos támogatási keretről is döntött a kormány a zeneipar számára - erről itt írtunk bővebben.

Ebből a pénzből nem csak a raktárkoncerteket kell majd finanszírozni, hanem a cigányzenészek számára indított támogatási programra is kell pénznek jutnia belőle - a kormányhatározat nem részletezi, melyik célra mennyit költ majd az MTÜ.

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertet ad a székesfehérvári Csónakázó-tó partján 2020. július 12-én. Hamarosan raktárba is vonulhatnak. MTI/Vasvári Tamás

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelentette be nemrég, hogy állami támogatással “raktárkoncerteket” szerveznek - Tóth Gabi,Tóth Vera, Balázs Fecó, Demjén Rózsi és a Tankcsapda adta a nevét a projekthez. Ezeket a zenés eseményeket "raktár-típusú" helyszíneken veszik majd fel, majd utána az Antenna Hungária segítségével fogják streamelni. Nézők valószínűeg nem lehetnek jelen a felvételeknél, csak a technikai személyzet.

