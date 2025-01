Lassan a magyar kutaknál lehet a legdrágábban tankolni a régióban

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Ugyanakkor a dollár továbbra is nagyon erős, ami miatt érdemi benzinárcsökkenés aligha képzelhető el. Inkább a drágulás irányába mutat az a pletyka, hogy a tőzsdéken múlt pénteki árrobbanást hozó Oroszországi elleni amerikai szankciók Donald Trump beiktatása után akár még tovább is szigorodhatnak. Ha pedig az orosz olaj kiesése miatt a világpiacon alacsonyabb lesz a kínálat, az értelemszerűen drágább olajat, végső soron pedig magasabb üzemanyagárakat hozna.

Heti szinten még így is kisebb emelkedést láthattunk a nyersolaj árában. Ez annak köszönhető, hogy az amerikai inflációs adatok kedvezően alakultak, így van remény, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a jövőben további kamatemelésről dönt, ami lendületet adhat a gazdaságnak, így az olajkeresletnek is.

A magyar kormány az ukrajnai invázió kezdete óta példátlanul szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, így számunkra is komoly tétje van minden történésnek.

Múlt pénteken lépte át az európai piacon irányadó Brent olaj a 80 dolláros lélektani határt, ezt követően pedig a hét közepén több hónapos csúcson, 82 dolláron is járt az árfolyam. Szerencsére a közel-keleti események némi nyugalmat hoztak az olaj piacára is. Csak remélni tudjuk, hogy a gázai-izraeli megállapodás tartós békét hoz, és a geopolitikai okok nem fogják felhajtani az olaj jegyzését.

Ennek megfelelően a régiós rangsorban sem változott a magyar árak pozíciója. Ugyanakkor az árelőnyünk Szlovéniával és Ausztriával szemben is csökkent. Így nem kell túl nagy áremelés ahhoz, hogy a régió legdrágább dízelét lehessen nálunk tankolni.

A gázolaj esetén ugyan forintban és euróban is nőtt az ár, ám a Weekly Oil Bulletin adatai szerint legalább ezúttal nem lett újabb olyan ország, amelyikben olcsóbb lenne ezt tankolni, mint nálunk. A rangsor szerint így is 11 ilyen uniós tagállam van.

Emiatt a közép-európai régióban is tovább romlott a magyar árak helyzete, és a legutóbbi statisztikák szerint már csak Szlovákiában és Ausztriában kell többet fizetni a 95-ösért, mint nálunk. Ugyanakkor a differencia így is csökkent a magyar és az osztrák árak között.

Az adóemelés, a forintgyengülés és az olaj drágulásának együttes hatására a magyar árak látványosan emelkedtek, az első két ok miatt ráadásul nagyobb mértékben, mint az európai átlag. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint uniós összevetésben immár 11 olyan ország van a listán, ahol alacsonyabb az átlagár, mint a magyar kutaknál.

Tavaly az év vége előtt a magyar üzemanyagárak rég nem látott relatív olcsóságot mutattak, hiszen az EU-ban csupán hét olyan ország volt, ahol alacsonyabb áron lehetett például benzint tankolni. Eközben a dízel esetében is a régiós középmezőnybe kerültünk, ami azért nagy szó, mert sokáig az osztrákokkal vezettük a „drágasági” listát. A január elején végrehajtott jövedékiadó-emelés, továbbá a forint dollár elleni látványos gyengülése miatt a magyar árak pozíciója két hét alatt komolyan romlott. Az év vége óta a benzin 25, míg a gázolaj 20 forinttal drágult.

Az év eleje óta messze Magyarországon drágult leginkább a tankolás Közép-Európában – derül ki az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzéséből. Kétséges, hogy Orbán Viktor így értette-e a repülőrajtot, de félő, hogy a forint dollár elleni gyengülése miatt még látunk magasabb árakat is.

