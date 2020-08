Lassan talál magára a kínai gazdaság

A statisztikai hivatal felmérése alapján a munkanélküliségi ráta júliusban is a júniusival megegyező, 5,7 százalék volt. Minthogy azonban a számítás alapját képező felmérés nem teljes körű, így ez az adat nem feltétlenül tud hű képet adni a valós helyzetről. A kínai kormányzat az idei évre azt tűzte ki célul, hogy 6 százalék körül tartja a munkanélküliségi rátát, miközben 9 millió új, városi munkahelyet teremt.

