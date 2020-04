Lassul a járvány Olaszországban

A polgári védelmet vezető Angelo Borrelli tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 1739 új fertőzést észleltek, ami sokkal kevesebb, mint ez elmúlt hetek napi átlaga. Az elmúlt egy napban 333-an haltak meg a Covid-19 betegség következtében.

Munkások érkeznek védőmaszkban a Fiat Chrysler Automobiles torinói gyárába 2020. április 27-én. Az olasz járműgyár ma újraindította a koronavírus-járvány miatt leállított termelést. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco) Munkások érkeznek védőmaszkban a Fiat Chrysler Automobiles torinói gyárába 2020. április 27-én. Az olasz járműgyár ma újraindította a koronavírus-járvány miatt leállított termelést. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco)

Közel 27 ezren haltak meg

A járvány kitörése óta összesített adat a fertőzöttek esetében a gyógyultakat, illetve a halottakat is beleszámolva 199 414, míg a halottaké 26 977.

Az egészségügyi hatóságok jelenleg 105 813 pozitív esetet tartanak számon, ami csökkenést mutat. Hétfőig 66 624 ember gyógyult ki a betegségből, amelynek tünetei és ezért az észlelés nem mindenkinél jelentenek komoly gondot.

Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnap este bemutatta országa május 4-i újraindulásának forgatókönyvét. A kijárási korlátozást továbbra sem oldják fel, a távolságot is tartani kell, de a nem együtt élő családtagok már találkozhatnak - szájmaszk viselése mellett. Részletek >>>>

Nincs még vége - 3 millió felett a fertőzöttek száma

Koránt sincs még vége a járványnak - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója hétfőn Genfben. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz közölte: a WHO aggódik az Afrikában, Kelet-Európában, Latin-Amerikában és egyes ázsiai országokban tapasztalt tendenciák miatt.

Hétfő estig 3 0002 303 embernél diagnosztizálták a SARS-CoV-2 nevű vírust világszerte, 207 583-an haltak bele a Covid-19 betegségbe, és 878 813-an gyógyultak ki belőle a Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

A legjobban érintett ország az Egyesült Államok, ahol megközelítette a 973 ezret a fertőzöttek száma, a haláleseteké pedig meghaladta az 55 ezret. A legtöbb fertőzést azonban továbbra is Európából jelentették, közel 1,4 milliót, illetve a legtöbb, több mint 125 ezer halálesetet az AFP francia hírügynökség adatai szerint.

1 millió fertőzött Amerikában

Miközben New York államban meghosszabbítják a kijárási korlátozást, több amerikai tagállam megkezdte a mindennapi élet újraindítását. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója egyeztetett Donald Trump elnökkel a szövetségi kormányzat által felállított tábori kórházak némelyikének a járvány utáni működtetéséről is. A tervek szerint az állam területén az őszig fennmaradnának ezek a sürgősen kialakított kórházak, arra az esetre, ha a járvány ismét fellángolna, ahogyan azt egyes egészségügyi szakemberek jósolják.

Közben az Egyesült Államok több tagállamában megkezdték a mindennapi élet újraindítását. Oklahomában, Georgiában, Dél-Karolinában és Alaszkában hétfőtől ismét nyitva vannak a kisebb üzletek, több tagállamban a jövő hétre tervezik az újranyitást. Colorado kormányzója hétfőn jelentette be, hogy a jövő héttől ismét nyitva lesznek a fodrászatok és a szolgáltatásokkal foglalkozó kisebb üzletek. Tennessee-ben, Mississippiben szintén a jövő héttől indulnak újra a kisebb vállalkozások. Montana kormányzója lehetővé tette, hogy a társadalmi elkülönülés szabályait betartva ugyan, de a templomok már vasárnaptól ismét fogadhassák a híveket.