Lassul a koronavírus Horvátországban és Szlovéniában is

Mivel jelentősen lassult az új koronavírus terjedése Horvátországban és Szlovéniában is, szigorú óvintézkedések mellett a kormányok fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon és újraindítják a gazdaságot. Mindkét országban a gazdasági teljesítmény visszaesésére számítanak a vírusjárvány miatt.

A legfrissebb adatok szerint a szomszédos Szlovéniában egy nap alatt öttel - hattal kevesebbel, mint egy nappal korábban - 1434-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, ami egy hónapja a legalacsonyabb esetszám. Az elmúlt 24 órában két személy hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 93-ra nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 54 211 koronavírus-tesztet végeztek, és a diagnosztizált betegek közül 21-et ápolnak intenzív osztályon. A fertőzés megjelenése óta 238 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Horvátországtól eltérően, ahol a hatósági karanténban meggyógyult fertőzötteket is jegyzik, Szlovéniában csak a kórházban kezelt, gyógyult betegekről közölnek adatokat.

Horvátországban 24 óra alatt 9-cel - hattal kevesebbel, mint egy nappal korábban -, 2085-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napban történt hat halálesettel 75-re emelkedett a halálos áldozatok száma. A legtöbb fertőzést és öt halálesetet is az egyik gócnak számító spliti idősotthonban regisztrálták. Az első fertőzés valamivel több mint két hónappal ezelőtti megjelenése óta 1421 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 17 beteg van lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 36 917 koronavírus-tesztet végeztek.

Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője úgy értékelte: bár Horvátországban enyhébbek voltak a járvány megfékezésére elfogadott korlátozások, az eredmények jobbak, mint a legtöbb országban. Ezt azzal magyarázta, hogy a kormány megfelelő időben, megfelelő intézkedéseket vezetett be a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

Horvátországban és Szlovéniában is tovább csökken az új típusú koronavírussal újonnan megfertőződtek száma, utóbbi országban egy hónap óta a legalacsonyabb - derült ki a válságstábok pénteki sajtótájékoztatóján.

