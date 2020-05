Lazít Európa: nyitnak az üzletek, ismét lehetnek misék

Olaszországban a bárok és a fodrászatok is kinyitnak mától, Spanyolországban nagyobb csoportokban is találkozhatnak emberek, Belgiumban újraindulnak az iskolák. Reggeli összefoglalónk következik.

Tovább enyhítenek a korlátozásokon a spanyol hatóságok is Madrid, Barcelona és néhány északnyugati terület kivételével.

Olaszországban – több mint két hónap szünet után – ismét kinyithat az üzletek többsége, köztük a bárok és a fodrászatok is, ugyanakkor be kell tartaniuk a közösségi távolságtartás szabályait, adta hírül a BBC.

