Lazítanak a kijárási korlátozásokon a spanyolok

Felnőtt kísérettel naponta egy órát lehetnek a szabadban, otthonuktól legfeljebb egy kilométeres távolságra. A játszóterek használata azonban továbbra is tilos. (Spanyolországban hat hete csak munkába járás, bevásárlás, kutyasétáltatás miatt lehet az utcán tartózkodni.)

amelyekben orvosi felügyelet mellett lábadozhattak a kevésbé súlyos állapotú páciensek. A 13 szállodából kettő fejezte be működését szombaton.

Jelentősen, 6700-ról mintegy 4000-re csökkent a hagyományos úton diagnosztizált napi új fertőzöttek száma is.

Spanyolországban továbbra is lassul a járvány terjedése, jelentette a spanyol egészségügyi minisztérium.

