A Fidesz 12 év alatt nem volt képes felzárkóztatni a magyar minimálbért uniós szintre, így az továbbra is a sereghajtók között van. Az Eurostat legfrissebb adatai alapján hazánkban a minimálbér nettó 152 950 forintos értékével a második legkevesebb egész Európában, már csak Bulgária van mögöttünk. Mindez annak is köszönhető, hogy az Orbán-kormány még a korábban adómentes legalacsonyabb béreket is megadóztatta. Az MSZP álláspontja az, hogy a minimumból már nem szabad elvenni! Legyen adómentes a minimálbér! - áll az MSZP közleményében.

A Fidesz milliók elől zárta el a felemelkedés lehetőségét. Az elmúlt 12 évben a kiváltságosok kaptak mindenféle támogatást azért, hogy még tovább növeljék a milliárdos vagyonukat, miközben rengeteg dolgozó bére alig fedezi a megélhetési költségeket. Ez az Orbán-féle nemzeti együttműködés: egy egész nemzet dolgozik és adózik azért, hogy a kiválasztott kevesek urizálása és gazdagodása biztosítva legyen.



A magyar dolgozók magasabb életszínvonalat és fizetéseket érdemelnek! Most a válság idején pedig különösen fontos, hogy minden lehetséges eszközzel biztosítsuk az emberek megélhetését - áll a közleményben.

Európa egyik legkisebb minimálbérét nem szabad megadóztatni, ezért az MSZP szerint el kell törölni a minimálbér 15 százalékos személyi jövedelemadó terhét! El kell kezdeni felzárkóztatni az alacsony magyar béreket, és el kell kezdeni felszámolni a dolgozói szegénységet! (MTI)