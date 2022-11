Lehullt a lepel: rengetegen meghaltak a katari építkezések alatt

Egy magas pozícióban álló katari politikus első alkalommal beszélt arról, hogy több száz vendégmunkás halhatott meg a 2022-es futball világbajnokságot megelőző építkezések alatt. Ami azért nagy szó, mert a vébét rendező Katar sok kritikát kapott az elmúlt hónapokban a stadionok és a további infrastruktúra építésének körülményei miatt - írja az Independent.

A szervezők eddig azt mondták, negyven ember halhatott meg a munkálatok során, de abból is 37 „nem a munkával összefüggő” okok miatt - tehát eddig arról volt szó, szerintük hárman haltak meg kifejezetten a rossz munkakörülmények miatt. A vendégmunkások nagy része Ázsia szegényebb részeiből érkezett.

Piers Morgan brit tévés műsorában most Hassan al-Thawadi, a szervezésben résztvevő főtitkár arról beszélt, 400 és 500 között lehet az építkezések során meghalt munkások száma - ezt a 444 szúrta ki.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.



