Lépéselőnyben a magyar gazdaság, de feszültség lehet a munkaerőpiacon

Magyarországnak a keleti vakcinák révén van egy lépéselőnye, így reális lehet nyitás és az élet visszatérése a normalitásba. Az év második fele így egy teljesen más képet hozhat, mint amit az elmúlt időszakban láthattunk. Ugyanakkor már a második negyedévben is kiugró számokat láthatunk majd a nagyon alacsony bázis miatt, vélekedtek a Raiffeisen elemzői.

2021 első negyedéve éves alapon még visszaesést mutat majd. A következő három hónapban viszont 10 százalék feletti lesz a gazdasági megugrás. Ez a következő hónapokban folytatódni fog. Így 2021-ben 5 százalékos lehet a gazdasági növekedés éves szinten. Ez egy évvel később folytatódni fog, így 2022-ben 5,5 százalékos lehet. A nagyobb növekedést a szakértők két okkal magyarázzák, egyrészt a szolgáltatások (pl. a turizmus) ekkora állnak nagyjából helyre, illetve a beruházások is kaphatnak egy nagy lökést többek között az uniós újjáépítési alap forrásai révén.

Miután a tavalyi évben a visszaesés az uniós átlagnál kisebb, az idei és a jövő évi növekedés pedig annál nagyobb lesz, így várhatóan a következő időszakban folytatódhat a konvergencia, és a magyar gazdaság felzárkózása.

A jövő évi választások és a gazdasági kilábalás gyorsítása miatt az állam az idei évben is jelentős költések mellett kötelezheti el magát. Emiatt idén 8 százalék feletti államháztartási hiány lehet, ami 2022-ben is 5 százalék feletti lehet. Jelen pillanatban ez nem okoz problémát, hiszen sem az Európai Unió, sem a hitelminősítők nem tartják ezt most negatívumnak.

Nagy kérdés, hogy a magyar gazdaság a jövőben visszatér-e ahhoz a „magas nyomású gazdasághoz”, ami az átlagosnál magasabb inflációban és nagyobb mértékű gazdasági növekedésben öltött egyebek mellett testet. Ennek keretében egyébként amikor mind a jegybanki, mind a kormányzati politika, a gazdasági növekedés fokozásán dolgozott, akkor valószínűleg nem kell sokat várni ahhoz, hogy visszatérjen a korábbi szituáció. Ez részben a munkaerőhiányból adódott és jelentős bérkiáramlással járt.

A Raiffeisen szakértői szerint ez akár már az idei évben is bekövetkezhet, Török Zoltán szerint a munkaerőhiány elsősorban a feldolgozóiparban és az építőiparban okozhat problémákat a második félévben.

A munkaerőpiac feszességétől függetlenül a magasabb infláció már most is velünk van, ha viszont a kormány és az MNB fokozza a gazdasági növekedés érdekében tett lépéseket, az az inflációt is növelheti. Jelenleg az árszínvonal megugrása a nemzetközi trendek (így az olajár, egyéb nyersanyag árak jelentős növekedése) és az alacsony bázis (pl. az üzemanyagok) miatt következett be. Az átlagos infláció 4,1 százalékos lehet idén a Raiffeisen elemzői szerint. Ugyanakkor a maginfláció esetén nem számolnak hasonló megugrással, így szerintük a jegybank sem feltétlenül fog lépni. Ennek ellenére a jelenlegi kamatkörnyezet mellett is erősödő forintárfolyamot várnak a bank elemzői, szerintük év végére 350 forint lehet az euró árfolyama.

Az európai gazdaságok is visszapattannak

Az EU-ban is kedvező előjeleket látunk, ez a GDP számokban is hamarosan megmutatkozhat majd. Az üzleti hangulat sok éves csúcson van, a fogyasztói bizalom pedig a vakcináció miatt ugyancsak rohamosan javul, bár még csak most kapaszkodik vissza a tavaly év eleji szintekre. Amennyiben a járványt valóban sikerül leküzdeni, akkor rendkívüli mértékű fogyasztási és beruházási boom veszi kezdetét. Nagy általánosságban 4 százalék körüli fellendülés várható idén és jövőre. Némi szerencsével az EKB-nak idén nem sok dolga akad azon túl, hogy néha nagyobb fokozatra kapcsolja az állampapír-vásárlásokat, amire egyébként a közelmúltban is sort kerítettek a hosszabb lejáratú hozamok némi emelkedése után.

Az oltások is segítenek az USA-ban

Bár még csak az első féléven vagyunk túl, minden jel arra utal, hogy kiemelkedő éve lehet az idei az Egyesült Államoknak. A laza monetáris politika, a támogató fiskális politika, valamint a roham léptekkel haladó oltási program révén lehetőség nyílik, hogy akár 40 éve nem látott 7 százalékot is meghaladó gazdasági bővülést láthassunk. A beszállítási lánc nehézségek és a bázishatás miatt megugrik az infláció, de a rekord alacsony alapkamat ellenére veszélyt jelentő ár drágulásra nem számítanak az elemzők. Az amerikai jegybank folyamatosan azt kommunikálja, hogy az inflációs átlag elérését követően avatkozik majd be, ez azonban várhatóan nem az idén fog bekövetkezni. Nagyot dobhat az amerikai növekedésen a Biden által tervezett adóemelésből finanszírozott 2300 milliárd dolláros infrastruktúra program, amelynek részletei ugyanakkor egyelőre nem ismertek.