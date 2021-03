Lesz-e 2,5 millió oltottunk határidőre? Kiszámoltuk!

Noha Orbán Viktor már hónapokkal ezelőtt arra készült, hogy márciuban megnyithatja az országot, helyette minden eddiginél szigorúbb korlátozó intézkedések foganatosítására kényszerült. A harmadik hullám berobbanása Magyarországon sem hagyott más lehetőséget a kormány számára, mint az oltások előtérbe helyezése, mint egyetlen járható út a védekezésben. Éppen ezért március eleje óta hétről hétre hosszabbítja meg az akkor életbe léptetett intézkedések hatályát, ám időközben rögzítésre került az a szint, ahol már lesz lehetőség a korlátozások enyhítésére: ez pedig a 2,5 millió oltott személy elérése.

Cikkünk írásakor valamivel több mint 1,9 millió személy kapta meg legalább az első oltását, a célhoz tehát még 600 ezer oltást kell beadniuk az orvosoknak. Azok az egészségügyi dolgozók kaptak újabb "súlyt" a nyakukba most, akik már eddig is soha nem tapasztalt nyomással szembesültek a járvány miatt. A kormány ugyanis hétvégén már rendeletben rögzítette ezt a 2,5 milliós célszámot, valamint azt, hogy a korlátozó intézkedéseket április 8-ig tartja fenn. Majd amint megvan a 2,5 millió oltott, a kijárási korlátozás kezdete 20:00-ról 22:00-ra módosul, április 19-én pedig nyitnak az iskolák is.

Oltás Magyarországon (fotó: MTI) Oltás Magyarországon (fotó: MTI)

Noha jelenleg még nehéz elképzelni, hogy bő egy hét múlva elérjük a kívánatos szintet és jöhetnek a változtatások a járványügyi intézkedéseket illetően, számításaink alapján a kormány mégsem vállalta túl magát az április 8-i céldátummal.

Előrejelzésünk alapján ugyanis, ha a jelenlegi ütemben folytatódnak az oltások, tehát napi átlagban 47-48 ezer személy kapja meg az oltását, akkor április 11-e lesz az a nap, amikor először átlépjük a 2,5 milliós határt.

Ez amellett, hogy megmutatja: a kormány nem vállalt nagy kockázatot, azt is jelenti, hogy - talán biztos, ami biztos alapon - nem kalkuláltak az oltások felpörgetésével, amikor húsvét utáni enyhítésről beszéltek. Pesszimista előrejelzés ez más kifejezéssel élve.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ha csak egy kicsit nagyobb számban alakulnak a naponta beadott oltások, mikor érhetjük el a kabinet által rögzített célszámot. Az elmúlt héten az egy nap alatt beadott legtöbb oltás 67 098 volt, ha azt feltételezzük, hogy a következő időszakban is ennyit védőoltást adnak be naponta, akkor pont határidőre összejöhet a 2,5 millió beoltott magyar. Ezt a lélektani határt április 7-én - tehát egy nappal azelőtt lépjük át, hogy a korlátozó intézkedések jelenlegi érvényessége lejárna.

Pár hetet kellene még várni?

Miközben a kormány arra készül, hogy mindenki másnál korábban nyithatja meg az országot, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány nappal ezelőtt már úgy fogalmazott, hogy április közepén már teraszokon lehet ebédelni, a járványügyi szakemberek ezzel párhuzamosan fékeznének a tempón.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa néhány nappal ezelőtt elmondta: esetleg április közepén, végén kezdhet csökkenni a vírus terjedése. A Szegedi Tudományegyetem professzora, Duda Ernő szerint viszont jó cél a 2,5 millió beoltott, de az még nem lesz elegendő az új megbetegedések visszaszorításához a brit mutáns fertőzőképessége miatt. A professzor szerint legalább 3,5 millió beadott oltás kellene, hogy a fertőzések száma a felére csökkenhessen. Teljes biztonságban akkor lenne mindenki, ha ötmillió embert sikerülne beoltani - ezt már Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora mondta az RTL Klub híradójának.

Éppen ezért megnéztük, mennyit kellene várni ahhoz, hogy a nagyobb biztonságot jelentő, 3,5 millió beoltottat elérhessük. Az elmúlt hét napi áltagoltása alapján erre még egy hónapot kellene várni, napi 47 ezres - tehát az elmúlt hét napi - átlaggal május elsején haladnánk meg ezt a szintet. Ha azonban a kormány kicsit gyorsítana az oltások tempóján, és napi 67 ezer oltást sikerülne beadni, akkor még hamarabb, április 22-én, tehát két héttel a legutóbbi rendeletben rögzített dátum után teljesülne a cél.