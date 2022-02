Lesz magyar képviselő, aki havi 4,2 milliós fizetést vihet haza márciustól

Feltehetően nagy izgalommal várják a honatyáink és -anyáink a Központi Statisztikai Hivatal februárban esedékes kereseti statisztikáját. Ez ugyanis nagyban meghatározza azt, hogy mennyi pénzért is végezhetik munkájukat a jövőben a képviselők.

Bő 3,5 évvel ezelőtt a Fidesz-KDNP vezette kormány úgy döntött, hogy a pedagógusok és a közszféra más szektorainak bére után eljött az ideje a saját fizetésüket is rendezni. Ennek jegyében a képviselők javadalmazásáról szóló törvény vonatkozó paragrafusait átvariálták, melynek eredményeként jelentős béremelkedést könyvelhettek el egyik percről a másikra gyakorlatilag.

A módosítások alapját jelentette, hogy a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó bér háromszorosában határozták meg a képviselői alapbért, melyet minden év februárjában "vizsgálnak felül". Ekkor közli ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal az előző éves bruttó átlagbért, illetve annak változását, mely automatikusan külön rendelkezés és parlamenti rábólintás nélkül érvényesül a képviselői fizetésekben.

Márciustól újra nőnek a képviselői bérek (Fotó: depositphotos) Márciustól újra nőnek a képviselői bérek (Fotó: depositphotos)

A KSH friss közlése szerint a 2021-ben az országos bruttó átlagbér 438 800 forint volt, 8,7 százalékkal magasabb az előző évinél. Tehát a képviselők bére is ilyen mértékben fog emelkedni márciustól. Ennek megfelelően tehát

A képviselői alapbér 1 210 800 forintról 1 316 140 forintra fog emelkedni, vagyis ennél kevesebbért egyetlen parlamenti patkóban helyet foglaló képviselő sem végzi majd a munkáját - persze, hacsak Kövér László házelnök nem foganatosít valamilyen büntetést egy-egy rendbontás miatt. Ebből a pénzből a különféle adók és járulékok levonása után - családi adókedvezmény figyelembevétele nélkül - 875 233 forintot vihetnek haza az érintettek ténylegesen. Ez egy év alatt havi 70 051 forintos többletet jelent.

Ez a fizetés azonban jóval magasabb is lehet függően attól, hogy a képviselő betölt-e valamilyen más pozíciót a parlamenten belül: bizottsági tag vagy frakcióvezető, illetve annak helyettesi pozícióját tölti-e be.

Ha valaki állandó bizottsági tag, akkor az alapbér 1,2-szereséért végzi a munkáját, vagyis márciustól több mint 1 579 376 forintért.

aki két testületben vagy a törvényalkotási bizottság tagja, az alapbér 1,4-szereséért dolgozik, több mint 1,5 milliót dolgozik,

a frakcióvezetők esetében kétszeres szorzót alkalmaznak, bérük ez alapján 2 632 279 forintért végzi munkáját,

helyetteseik szorzója 1,7-szeres, fizetésük így 2 237 437 forint lesz.

A parlament legmagasabb fizetését a házelnök, Kövér László regisztrálja, a pozícióért járó bért a képviselői alapbér háromszorosában határozták meg. Vagyis márciustól 3 269 160 forintról 3 553 576 forintra nő a bére, ez nettóban 2 363 128 forintot jelent - 189 137 forinttal többet havonta.

Lesznek azonban, akik még az eddig felsorolt összegeknél is több pénzért végzik majd a munkájukat. Ők azok, akik képviselőként az országgyűlésben is helyet kaptak, illetve a kormány tagjaként is vállaltak feladatot államtitkárként, miniszterként vagy helyettesként. Ilyen többek között Rogán Antal, Orbán Viktor kabinetfőnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, vagy épp Süli János a paksi fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter.

A miniszteri fizetések jelen állás szerint 1,979 millió forint havonta, ami mellé - a betöltött kormányzati pozíció miatt - a képviselői alapfizetést is felveszik, ami márciustól 1,3 millió forintra nő. Rogán Antal és Szijjártó Péter tehát bruttó 3,3 millió forintért végzi a munkáját havonta.

Süli János esete azonban más. Tárca nélküli miniszterként ugyanis az ő fizetése miniszterként bruttó 5 millió forint, tehát márciustól 6,3 milliót fog keresni, ez nettóban 4 189 500 forintot visz haza majd ténylegesen.