Levágnák Oroszországot a nemzetközi pénzügyi rendszerről

Az AFP hírügynökség jelezte egy Twitter bejegyzésben, hogy a francia pénzügyminiszter szerint az EU meg akarja szakítani az összes kapcsolatot Oroszország és a globális pénzügyi rendszer között.

#BREAKING EU wants to cut 'all links' between Russia and global financial system: French finance minister pic.twitter.com/LFoJMEinXB