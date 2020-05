Lezárult az országos szűrővizsgálat: szinte biztos, ahogy alig van nyájimmunitás a magyarokban

Mintegy 10 600 fő vett részt két hét alatt a négy hazai orvosképző egyetem és a KSH közreműködésével indított országos koronavírus-szűrővizsgálaton – derül ki a Semmelweis Egyetem honlapjára kitett közleményből. A legmagasabb, 75 százalék feletti részvétel Veszprém, Nógrád és Pest megyében volt, míg a legjobban teljesítő megyeközpontban, Salgótarjánban a meghívottak 77 százaléka jelent meg.

Igen kevés lett a pozitív teszt. Fotó: Depositphotos Igen kevés lett a pozitív teszt. Fotó: Depositphotos

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 17 787 főt választott be az országos H-UNCOVER szűrésbe úgy, hogy a minta minden magyarországi régióra és 14 év felett minden életkorra reprezentatív legyen. A részvételi adatok első összesítése alapján a kiválasztott lakosok nem mindegyike fogadta el az ingyenes és önkéntes tesztelési lehetőséget, de így is elegendő számú állampolgár ment el az országos szűrővizsgálatra, azaz a meghívottak 67,3 százaléka, mintegy 10 600 fő. Az elérhetetlen, időközben elhunyt, vagy külföldön élő személyek csökkentették a ténylegesen elérhető, tesztelendő személyek számát.

Az adatok feldolgozása továbbra is tart, a fertőzöttek végső száma és az átfertőzöttek adatai május végére várhatóak, ugyanakkor az eddigi összesítések alapján a korábban ismertetett részeredményekkel összhangban van a végeredmény. Feleidőben 8000 lakosból 2 fertőzöttet találtak, tehát ha a végeredmény követi ezt az arányt, akkor négyezer lakosra juthat egy fertőzött. A SOTE rektora, Merkely Béla már akkor is kiemelte, hogy nagy valószínűségel a kutatás végső eredménye is e felé tendál, hogy a 14 éven felüli lakosság 2,7 ezrelék és 1,1 százalék között fertőzött csupán.

A Semmelweis Egyetem vezetésével, a Debreceni Egyetem, a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem részvételével, a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával indult H-UNCOVER országos, reprezentatív vizsgálat célja, hogy pontos képet kapjunk a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról, dinamikájáról. A minták legnagyobb részét a négy hazai orvosképző egyetem munkatársai vették le, de a vizsgálatban segítettek a mentőszolgálat és a vízimentők munkatársai is.

A jövőben várhatóan legalább két alkalommal megismétlik majd a szűréseket. Két mérés között legalább egy hónapnak kell eltelnie – a jelenlegi adatok alapján várhatóan szeptemberben kerülhet sor a következő országos vizsgálatra.

A H-UNCOVER vizsgálat május 16-án zárult szűrésének részvételi aránya és a leszűrtek száma nemzetközi viszonylatban is kimagasló, a hasonló céllal Izlandon, valamint Szlovéniában végzett felmérésekben ennél jóval alacsonyabb, ötven százalék alatti volt a részvétel.