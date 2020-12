Londonban bevásárlási pánik tört ki a korlátozások miatt

Még tegnap jelentette be a brit kormányfő, Boris Johnson (bejelentését itt tekinthetik meg), hogy minden korábbinál szigorúbb intézkedéseket vezetnek be Déll-Angliában, mivel egy olyan vírusmutáció jelent meg a térségben, amely gyorsabban fertőz, mint a korábbiak. Szakértők szerint a vakcinák ezek féken tartására is alkalmasak, de a kormány mindenképpen meg akarja gátolni a mutáció viharos elterjedését.

Boris Johnson egy korábbi bejelentés alkalmával (Fotó: ft.com) Boris Johnson egy korábbi bejelentés alkalmával (Fotó: ft.com)

Ennek érdekében az alábbi korlátozások élnek vasárnap nulla órától:

Az emberek az otthonaikat csak akkor hagyhatják el, ha például a munkavégzésük másképpen nem megoldható.

A zónában élők csak kivételes indokkal utazhatnak külföldre, egyébként a különleges védettség alá került térséget sem hagyhatják el, oda más, alacsonyabb készültségi szintű térségekből sem engedélyezett a belépés.

Közterületen legfeljebb két ember találkozhat egymással különböző háttartásokból.

Bezártak a nem alapvető árucikkeket árusító boltok, a zárt térben működő edzőtermek és szabadidőközpontok, a személyes szolgáltatást nyújtó egységek, mint a fodrászok, szépségszalonok.

Továbbá korlátozták a karácsonyi családi, baráti rendezvényeket, csak az egy fedél alatt élők ünnepelhetnek közösen.

Az intézkedések érintik Londont is, ahol a brit sajtó beszámolója szerint hisztérikusan reagáltak az ott élők a bejelentésre, hatalmas tömeg zúdult a bevásárlóközpontokba, hogy még időben - és normálisabb körülmények között - be tudják szerezni a karácsonyi ajándékokat.

A Daily Mail beszámolója szerint tömegek igyekeztek elhagyni a korlátozással érintett területet, a vasútállomásokon tumultuózus jelenetek zajlottak szombat délután.

Az intékedéseket december 30-án vizsgálja felül a brit kormány.

Eközben a holland kormány felfüggesztette vasárnaptól minden, az Egyesült Királyságból érkező repülőjárat fogadását, miután Hollandiában találtak valakit, aki a koronavírusnak a szigetországban terjedő új törzsével fertőződött meg - írja az MTI. Az érintett légijáratokat vasárnap reggel 6 órától függesztik fel, az intézkedés egyelőre január 1-jéig lesz hatályban.