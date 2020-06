Luxusszálloda minimális önerővel: állami támogatáshoz állami hitel is jár

A kormány szerint a Kisfaludy-pályázatokkal minden rendben, mert a luxusszállodákat állami milliárdokból építő nyertes üzletemberek cégei a saját pénzüket is kockáztatják. Más kérdés, hogy az önerőben szintén állami pénz is lehet.

Próbál fogást találni az ellenzék a kormányzati irányítású Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatokon, de egyelőre kevés sikerrel. Ezek azok a pályázatok, amelyen Mészáros Lőrinc vissza nem térítendő állami milliárdokat nyert el a Hunguest Hotels lerobbant szállodáinak felújítására vagy amelyen egy Sáfrány Tamás nevű volt tiszakécskei focista első cége, az Adventor Hotel Üzemeltető Kft. nyert 8 milliárd forint szintén vissza nem térítendő állami támogatást nagy kapacitású szállodák fejlesztésére.

"Sáfrány Tamás Magyarország új szervezetfejlesztő zsenije vagy valami más feladata van?" - kérdezte írásban Vadai Ágnes, a DK képviselője.

A kérdésre Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszolt szintén írásban, amelyben kifejtette: a nagy kapacitású szálláshelyek fejlesztése a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése, illetve a versenyképességük növelése szempontjából kiemelten fontos. A válasz legfontosabb mondata azonban a következő volt.

Az Adventor Hotel Üzemeltető Kft. a benyújtott nyilatkozata alapján a pályázati felhívás előírásainak megfelelően rendelkezik a pályázat megvalósításához szükséges önerővel - írta az államtitkár.

Tehát a cégnek volt saját önereje. Itt kell megemlíteni, hogy a G7 cikke szerint Sáfrány közeli kapcsolatban áll Mészáros Lőrinc visszatérő üzlettársával, az ország negyedik leggazdagabb emberével, Szíjj Lászlóval: a vállalkozó Minerva Pénzügyi Zrt.-jének felügyelőbizottsági tagja, és a cégadatbázis szerint a szintén Szíjj László tulajdonában lévő Hotel Golf Kft. ügyvezetője. A lényeg azonban az államtitkár által hivatkozott önerő.

Nem a konkrét beruházással kapcsolatban, de megnéztük, hogy mit tartalmaz a Kisfaludy-pályázat felhívása az önerő mértékével kapcsolatban.

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal kell igazolnia - szerepel a pályázati felhívásban.

Tehát az önerő állami hitelből is állhat. Ebből következik, hogy egy luxusszállodát egy kiválasztott üzletember cége akár egészen minimális saját forrásból is felépíthet. Megnéztük azt is, hogy ki nyújthat ilyen kedvezményes hitelt. A Kisfaludy program nyertes pályázói a vissza nem térítendő állami támogatás mellé kedvezményes kamatozású állami hitelt is kérhetnek például a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kidolgozott 50 milliárd forintos hitelprogramból. Szinte a teljes hazai bankszektor betársult a nagy állami pénzosztásba. Az MFB honlapján elérhető lista szerint 11 hitelintézet vesz részt valamilyen szinten a hitelprogramban, köztük az OTP, az MKB, a Takarékbank, a Budapest Bank vagy az orosz hátterű Sberbank.

A banki hitel összege ügyletenként minimum 10 millió forint, maximum 5 milliárd forint, futamideje pedig 2-15 év között lehet. A bank pedig két kategóriát állíthat fel a hitelt igénylő önerejével kapcsolatban:

csekély összegű támogatási kategória: minimum 10% (amely állami támogatást is tartalmazhat)

regionális beruházási támogatási kategória: minimum 25% (minden állami támogatástól mentes formában)

Tehát a kedvezményes hitelhez elég 10-25 százalék önerő, amely az első kategóriában még állami támogatás is lehet. Tehát az állami támogatáshoz szükséges önerőhöz állami hitelt is elfogad a pályázatokat kiíró MTÜ, az állami hitelhez szükséges önerőhöz pedig állami támogatást is elfogadnak a bankok.

Korábbi cikkünkben egy konkrét példát is tudtunk írni: már gőzerővel halad a Grand Hotel Tokaj építése. A tokaj.hu oldalon megjelent közlemény szerint projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében Magyarország Kormányának 3,449 milliárd összegű támogatásával és a Sberbank Magyarország Zrt. hosszútávú projektfinanszírozásával valósul meg. A beruházó Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Kft., amelynek most lett új tulajdonosa: Jellinek Dániel hazai ingatlanguru cége, az Indotek Group 24 és a kormányközeli Balázs Attila által tulajdonolt Zinventive Zrt. 18,33 százalékos tulajdonában lévő Appeninn Holding Nyrt. A két üzletember érkezésével pedig Mészáros Lőrinc és Tiborcz István szállt ki az Appeninnből. A kormány szerint a fő cél azonban természetesen a munkahelyek megőrzése, ami minden pénzt megér.