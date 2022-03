Ma újabb ország szállhat be Ukrajna inváziójába - 17 napja tart a háború

- A Reuters beszámolója szerint egyre közelebb jutnak az orosz erők Kijevhez, a tüzérség lakóövezeteket is lőni kezdett. Műholdfelvételek alapján az amerikai hírszerzés már előző nap arról számolt be, hogy a Kijev környékére vezényelt orosz erőket átcsoportosították, és szétszóródott a térségben veszteglő, 64 kilométer hosszú katonai konvoj, ami egy készülő támadásra utalhat.

Menekülőket szállító vonat indul Kijevből. Fotó: Unian Menekülőket szállító vonat indul Kijevből. Fotó: Unian

- Légiriadó volt Kijevben, a nyugati Lvivben (Lemberg), Odesszában, Harkivban és Szumiban is.

- Pénteken három ukrán várost is légicsapás ért, ebből kettő az ország nyugati részében található - egyre inkább kiterjed a háború Ukrajna egészére. Lutszk és Ivano-Frankviszk reptereit érte találat, annak ellenére, hogy ezek távol vannak az eddigi harctértől. Dnyipro stratégiai jelentőségű városában pedig lakóépületeket ért találat.

- Zelenszkij elnök szerint Szíriából bérelt fel zsoldosokat Oroszország. A szíriai hadsereg megkezdte a csapatok toborzását saját soraiból, hogy az orosz erőkkel együtt harcoljanak Ukrajnában, havi 3000 dolláros zsoldot ígérve, ami egy szíriai katona havi fizetésének 50-szerese - írja a The Guardian.

- Továbbra is napirenden van a vegyi fegyverek kérdése: az orosz fél az amerikaiakat és az ukránokat vádolja azzal, hogy Ukrajna területén katonai biológiai tevékenységeket, vegyi fegyvereket fejlesztenek. Ezt az amerikaiak és az ukránok is tagadják. Az Egyesült Államok és a britek viszont olyan szakaszhoz érkezik a háború, amikor már egyre nagyobb esélye van, hogy az oroszok vegyi fegyvereket vetnek be a hadszíntéren - éppen emiatt dobják be a hamis vádakat az ukrajnai laborokról.

- Ukrajna attól tart, hogy Fehéroroszország szombaton maga is inváziót indít Ukrajna ellen, miután Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök. Az ukránok szerint orosz erők Ukrajna területéről lőttek fehérorosz településeket, hogy így rángassák be az országot a háborúba. Fehérorosz erők korábban a csernobili atomerőmű áramellátásának helyreállítására hivatkozva elindultak Ukrajnába, ahol az erőmű javítása mellett azt a feladatot kapták, hogy akadályozzák meg az orosz csapatok hátbatámadását.

- Egy újabb magasrangú orosz katonatiszt lelte halálát a fronton. A nyugati hírszerzés szerint ő már a harmadik orosz tábornok, aki életét veszti a háborúban.

- Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek éjjel azt jelentette be, hogy orosz katonák elrabolták a dél-ukrajnai Melitopol polgármesterét. Rövid videófelvételeket is közzétettek, amelyeken látható, ahogy egy férfit elhurcolnak egy épületből, de független forrásból egyelőre nem erősítették meg, hogy Ivan Fedorov polgármesterről van szó.

- Pénteken négy ukrán városból 7144 embert tudtak kimenekíteni humanitárius folyosókon keresztül. Zelemszkij Ismét azzal vádolta Moszkvát, hogy több városból, így a tengerparti Mariupolból megakadályozta a civilek távozását. Az előző két napon Kijev az említettnél jóval szélesebb körű, több tízezres nagyságrendű evakuálásról számolt be az MTI híre szerint.

- A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pénteken bejelentette, hogy az ukrán hatóságok arról tájékoztatták: sikerült részlegesen helyreállítani az áramellátást az egykori csernobili atomerőműben. Az áramszünet szerdán kezdődött, és veszélyeztette a nukleáris hulladékot tároló létesítmény hűtőrendszerét is.