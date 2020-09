Magyar autógyártás: valami fény már pislákol az alagút végén

Éves bázison nézve tovább csökkent az ipari termelés volumene. Ugyanakkor a havi statisztikák azt mutatják, hogy a magyar gazdaság folyamatosan kapaszkodik ki a gödörből. 2020 júliusában az ipari termelés volumene 8,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a visszaesés mértéke 28,8 százalékponttal kisebb volt az áprilisi mélyponthoz képest.

Védőfelszerelésben dolgoznak a kecskeméti gyárban (Fotó: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary) Védőfelszerelésben dolgoznak a kecskeméti gyárban (Fotó: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary)

Kellemetlen, hogy a KSH pénteken publikált első becslése szerint jelentős visszaesés volt a legnagyobb súlyú járműgyártásban. (A visszaesés pontos mértéke egy hét múlva, a részletes adatokból derül ki.) Ez egyébként abból a szempontból nem meglepő, hogy a nagy hazai autógyártók továbbra sem termelnek teljes kapacitással, ami magával hozza a beszállítók alacsonyabb termelését is. Havi bázison itt is hasonló a helyzet, mint a teljes ipari termelés esetén, hiszen az áprilisi mélyponthoz képest kapaszkodik felfelé a járműgyártás is.

A járműgyártás esetén egyébként az augusztus fordulatot hozhat, amely véleményünk szerint két fontos okra vezethető vissza. Az egyik, hogy világszerte tapasztalható a gazdasági kilábalás, miközben a járvány veszélye továbbra is fenyegető, ezért (például a tömegközlekedés helyett) sokan használnak saját kocsit, ezek révén pedig a járművek iránt nőtt a kereslet. A növekvő fogyasztói igények pedig feltételezhetően a termelés volumenében is jelentkeznek. A másik ok, ami miatt a járműgyártás augusztusban felülmúlhatja az egy évvel korábbi számokat, hogy a nagy gyárakban ugyan a szokásos augusztusi leállás idén is megtörtént, információink szerint ez a szokásosnál rövidebb ideig tartott.

A németeknél is megmozdult valami

Péntek reggel publikálták a német ipari megrendelésekre vonatkozó adatokat is. A normál körülmények között kisebb figyelmet kapó számsor ugyan vegyes képet fest, ám vannak kifejezetten biztató mutatók, amelyek remélhetőleg a magyarországi vállalatok termelésére is pozitívan hathatnak. A rendelésállomány 2,8 százalékkal bővül az előző hónaphoz képest, ami a mostani helyzetben biztató, bár az elemzők nagyobb bővülést prognosztizáltak. Érdekesség, hogy éves bázison pont fordított volt a helyzet, hiszen 2019-hez képest 7,3 százalékkal volt alacsonyabb a feldolgozóipari megrendelésállomány, ugyanakkor az elemzők 20 százalékos visszaesést jeleztek előre.

Előretekintve az adhat okot bizakodásra, hogy mind a belföldi, mind a külföldi megrendelések száma elérte a válság előtti szint 90 százalékát. Ráadásul júliusban a külföldi megrendelések állománya 14 százalékkal emelkedett.