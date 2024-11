Magyar Péter igazat mondott? Kubatov Gábor kiszállt a családi vállalkozásból

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a vasárnapi sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója nemrég titokban elvált a feleségétől. A politikus arra biztatta az újságírókat, hogy kérjék ki a vagyonmegosztási iratokat, hogy kiderüljön, Kubatov Gábor valójában mekkora vagyonnal rendelkezik.

Az Opten adatbázisából egyelőre annyi derült ki, hogy a Fidesz pártigazgatója május 17-e óta már nem tulajdonos a régi családi vállalkozásban, amit közösen alapított a feleségével még 1998-ban. A soroksári 8. Általános Autójavító, Szolgáltató Kft.-nek május közepe óta már csak Kubatov Ágnes a tulajdonosa. A Fidesz pártigazgatója így jelenleg hivatalosan csak az FTC Zrt. elnöke, valamint résztulajdonosa és ügyvezetője a Polgárok Háza Kulturális Nonprofit Kft-nek.

A soroksári autójavítóból biztos, hogy nem gazdagodott meg a politikus: tavaly csak 81,3 millió forint bevétele volt a cégnek, amiből 1,8 millió forint profit jött össze, miközben a saját tőkéje a 20 millió forintot sem érte el.