Magyarországon is sokat romlott a helyzet a koronavírus alatt?

Nem zárható ki, hogy januártól további rezsiemelésekre kényszerül a kormány – Klasszis podcast

Ez is elhangzott Klasszis podcastunk hazai makrogazdasági elemzőket megszólaltató sorozatában. Amelyben ezúttal is a vélhetően mindenkit leginkább foglalkoztató témákat boncolgattuk: megállhat-e az infláció 20 százaléknál, amely elérését már szinte kész tényként kezeli mindenki? Tényleg biztosra vehető, hogy október 1-jétől már a hazai magánszemélyek is elbúcsúzhatnak a 480 forintos ártól? S lesz-e megállapodás az Európai Unióval a magyar gazdaság számára életmentőnek tekinthető forrásokról? Végül: mindezek hogyan hatnak a forintra, láthatunk-e még akár 370-es eurót? Főszerkesztőnk, Csabai Károly a Raiffeisen Bank vezető makrogazdasági elemzőjével, Török Zoltán beszélgetett.