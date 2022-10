Majkának igaza volt: tényleg történelmet írtak tegnap

Az alaphelyzet idén hétköznap ősszel viszonylag állandó: az RTL esti műsorsávján két műsor osztozik, míg a TV2-n egy műsor tölti ki ezt az időszakot. Ami viszont változott: azután, hogy a Séfek séfe győztest hirdetett, a TV2 műsortervébe bedübörgött az Ázsia Expressz, a reality pedig egyelőre nagyon megy. A kereskedelmi szempontból legfontosabb 18-49 éves korosztály körében az Ázsia Expressz még leggyengébb napján is 21,1 százalékot tudott felmutatni, míg a legerősebb, szerdai adás 25,2 százalékos közönségarányt produkált – ezzel a hétköznapok legjobban futó műsora lett.

Ezzel szemben az RTL estéjét szokás szerint kezdő, a Molnár Piroskát és a makkosfalvai csempészhálózatot felvonultató Keresztanyu heti legjobban teljesítő epizódjának 15,1 százalékos közönségarányra futotta, míg a leggyengébb napon 12,8 százalékot hozott a széria – mindez azt jelenti, hogy folytatódott a Keresztanyu visszaeső tendenciája a korcsoportban a 41. héten is. Ennél lényegesen jobban teljesített a csatorna második esti műsora, a ’Nyerő páros – Mit bír el a szerelem?’, amely utolsó hetén is tudta tartani a 19 százalék körüli átlagos közönségarányt a korcsoportban. A heti teljesítmény közül kiemelkedett a pénteki adás, 23,2 százalékos közönségaránnyal, ez azonban nem véletlen: a Nyerő páros ugyanis győztest avatott pénteken, Megyeri Csilla tévés személyiség, és párja, Molnár Zsolt vitte a pálmát.

A hétvégi produkciók hozták a kötelezőt

A két nagy csatorna hétvégi programja továbbra is három műsorról szól: az RTL az X-Faktor 11. évadját küldi csatába a TV2 ’Sztárban sztár leszek!’ és ’Dancing With The Stars’ műsoraival szemben. Abból a szempontból nem történt érdemi változás a héten, hogy a 18-49-es korcsoportban továbbra is elvitte a hetet az X-Faktor – a széria mind közönségarányban (30,6 százalék), mind a képernyők elé ültetett nézők (330 ezer) számában lenyomta a TV2 tehetségkutatóját. Az X-Faktor szombati versenytársa a képernyőkön a ’Dancing With The Stars’ volt, amely 16,3 százalékos közönségaránnyal a korcsoportban gyakorlatilag megismételte múlt heti eredményét.

Ezzel együtt az azért egyértelmű, hogy a celebtáncos műsort nem kell temetni: a széria a 4 éven felülieket magába foglaló teljes lakossági csoportban már lényegesen jobb eredményt produkált, és 750 ezer nézőt leültetett a tévék elé, a héten ennél erősebb nézettséget csak a ’Sztárban sztár’ tudott hozni.

A szombati eredményeknél azonban sokkal érdekesebb a vasárnap, ahol a Sztárban sztár leszek! szokásos műsoridejében 26,2 százalékos közönségarányt tudott a 18-49-es korcsoportban; míg a teljes lakosság körében 947 ezer ember nézte az adást. Mindez azért jelentős, mert a héten az X-Faktor két adással jelentkezett a mentortáborok miatt, a másodikkal vasárnap, így ismét megtörtént, ami pár héttel korábban: a két csúcsprodukció adása egy időben ment. Néhány héttel ezelőtt, amikor a ’Sztárban sztár’ „merészkedett” át az X-Faktor napjára, a TV2-s széria csúnyán kikapott – erről korábbi cikkünkben is írtunk:

Most azonban az X-Faktor vasárnapi adása vesztett a TV2 műsorával szemben, hiszen az extra X-Faktor 21,3 százalékos közönségarányt tudott a kereskedelmi szempontból legfontosabb korcsoportban, míg nézőszáma a teljes lakosság körében 536 ezer volt. Arról, hogy a ’Sztárban sztár’ azonos napi adása meg tudta verni a kereskedelmi korcsoportban az X-Faktort, Majka is megemlékezett, a TV2-s zsűritag Facebookon örvendezte el, hogy a széria történelmet írt, hiszen erre korábban nem volt példa.

Ez volt az utolsó ilyen hét

A 41. hét sok szempontból is valaminek a végét jelentette – és nem, most nem csak arra gondolunk, hogy véget ért a Nyerő páros – hiszen cikkünk megjelenése idején már a csatornák átalakított műsorrendje éles. Ennek alapján a TV2-n az Ázsia Expressz napi adása mögé ma megérkezik a versenyzők közt például Kulcsár Edinát és G.w.M-et is felvonultató, újonc vetélkedő, a Párharc, amelynek nézettségét a jól csengő celebnevek ellenére is egyelőre legfeljebb csak megtippelni lehet a formátum ismeretlensége miatt.

Az RTL Klub is berobbantja a motorokat, hiszen mától heti hét adással érkezik a nagy visszatérő és örök bulvárkedvenc ’Celeb vagyok, ments ki innen!’, a már bevált Sebestyén Balázs-Vadon Jani műsorvezető párossal. Az, hogy a dzsungelreality milyen nézettségre lesz képes a TV2-s riválisokkal, így például a Sztárban sztárral szemben, különösen érdekes kérdés.

A nézettségi verseny most erre billent

Az előző héttel szemben a libikóka most az RTL felé billent: a csatorna a 18-49-es korcsoportban jobb átlagos heti közönségarányával megnyerte a 41. hetet, ez nagy részben az X-Faktor két adásának, valamint a Nyerő páros utolsó epizódjának volt köszönhető.