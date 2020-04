Május elején újraindulhat az élet Németországban, de marad azért pár korlátozás

Május 4-től megkezdik Németországban az iskolák újranyitását, és a maximum 800 négyzetméter alapterületű üzletek is kinyithatnak ismét. Zárva maradnak viszont az éttermek, valamint a német futballbajnokság újraindítását sem tervezik még. A német belügy azzal számol, hogy a világjárvány 2021-ig is elhúzódhat, a korlátozásokon csak lépésről lépésre kívánnak enyhíteni.

A szövetségi kormányban létrehozott koronavírus-kabinet még a húsvéti ünnepek előtt felvetette, hogy április 19-e után lazítana a korlátozásokon. Akkor a kabinet úgy látta, hogy a "lazítással" újra kinyithatnak a járvány miatt bezárt boltok, iskolák, és a szigorú határőrizeten is akkor enyhítenének kicsit.

Németországban a korlátozó intézkedéseket március 22-én vezették be, ezek a Magyarországon bevezetett lépésekhez képest pedig szigorúbbak voltak.

A németországi tapasztalatok - Ausztriához hasonlóan - azért is fontosak Magyarország számára, mert Orbán Viktor amolyan tesztállamként tekint rájuk. "Külön csoporttal figyeltetem Dél-Németországot és Ausztriát, ami ott beválik, azt mi is alkalmazni tudjuk – mondta egy korábbi rádióinterjúban Orbán Viktor arra a kérdésre vonatkozóan, hogy várható-e lazítás a kijárási korlátozásokon Magyarországon.

A boltokban is újraindulhat az élet, a maximum 800 négyzetméter alapterületű üzletek nyithatnak ki újra. A könyvesboltok és az autószalonok alapterülettől függetlenül kinyithatnak. Mindenkinek erősen javasolják ugyanakkor, hogy hordjon maszkokat.

Németországban május 4-től kezdve megkezdik az iskolák újranyitását (egyelőre a végzős évfolyamoknak), erről Angela Merkel kancellár döntött konzultálva a tartományi vezetőkkel. Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás augusztus végéig érvényben marad.

