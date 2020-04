Májusra nyájvédettséget szerezhetnek a svédek

Egyrészt nem az összes embert, csupán a betegeket és időseket próbálják izolálni. Az óvodák, az alapfokú iskolák, az üzletek, az éttermek és a kávéházak továbbra is nyitva tartanak .

A nyájimmunitás azt jelenti, hogy a közösség jelentős része, becslések szerint 60-70 százaléka védetté válik a vírussal szemben védőoltás vagy a vírusból való kigyógyulás révén – a koronavírus ellen egyelőre nincs védőoltás, ezért csak utóbbi verzió lehetséges –, többé nem fertőződhet meg és másokat sem fertőzhet meg. Így a járvány terjedése lelassul, egy idő után pedig le is áll.

Szerinte matematikai modellekről van szó, amelyek akkor adnak helyes eredményt, ha a betáplált adatok is helyesek.

– idézte a szakembert a Daily Mail helyi lapokra hivatkozva, és erről számolt be a Daily Telegraph is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!