Már a hétvégén felszabadulhat Budapest

A hvg.hu megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot, valóban lazít-e a kormány szombattól. Azt közölték, kéthetente vizsgálják felül az aktuális szabályokat, ezt a szerdai kormányülésen is megteszik, döntés esetén pedig tájékoztatnak majd.

Péntek éjféltől ugyanazok a járványügyi szabályok lesznek érvényesek Budapesten, mint vidéken – írja a hvg.hu több kormányoldali forrásra hivatkozva. Ez azt jelenti, péntek éjféltől megnyílhatnak az éttermek, kávézók, kocsmák belső részei is a vendégek előtt.

