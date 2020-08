Már hozzá is nyúlt a kormány az idei költségvetési hiánycélhoz

A szerdai közlemény szerint az államadósság kezelő a megnövekedett finanszírozási igényre és a lakossági értékesítés vártnál jobb alakulására való tekintettel frissítette idei finanszírozási tervét. Az új finanszírozási tervben a májusban elfogadott tervhez képest nagyobb lakossági állampapír értékesítést prognosztizál az ÁKK, aminek eredményeképpen a lakossági kézben lévő lakossági állampapírok állománya 7766 milliárd forintról az év végére várhatóan 8547 milliárd forintra emelkedik. Az intézményi kézben lévő lakosságipapír-állomány 900 milliárd forintos csökkenése miatt azonban a lakossági papírok állománya így is 119 milliárd forinttal csökken ebben az évben. Az ÁKK megerősítette és továbbra is fenntarthatónak ítéli azt a középtávú stratégiai célt, hogy a háztartások kezében lévő lakossági papírok állománya 2023-ra 11 000 milliárd forintra növekedjen a 2019 év végi 7766 milliárd forintos szintről. Az ÁKK szintén fenntartja az államadósság-kezelés többi stratégiai célját, ami az adósság futamidejének növelésére és a devizaadósság alacsony szinten tartására vonatkozik.

Az ÁKK május 26-án jelentette be idei finanszírozási tervének első módosítását, amikor a pénzforgalmi hiányprognózist 1601 milliárd forintról 289 milliárd forinttal 1890 milliárd forintra emelte arra hivatkozva, hogy a kormány 2,7 százalékról 3,8 százalékra emelte a költségvetés eredményszeméletű GDP-arányos hiánycélját a járvánnyal kapcsolatos kedvezőtlen gazdasági kilátások és a járvány negatív gazdasági hatásait mérsékelni hivatott fiskális politikai lépések miatt.

