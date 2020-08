Tények és vágyak - már nyilvános az új köznevelési stratégia

A koronavírus hatásait vizsgálva a dokumentum kitér arra, hogy a digitális eszközökkel jobban felszerelt, nagyobb tantestülettel rendelkező köznevelési intézmények általában könnyebben tudtak megfelelni az új kihívásnak, mint az alacsony létszámú, néhány pedagógussal működő iskolák. Ezért érdemes ebből a szempontból is áttekinteni az intézményrendszert, strukturálisan is megerősítve annak átállási képességét.

Szót ejtenek a pedagógusbérek megnyugtató emeléséről is, amiről épp az érintettek teljesen más véleményen vannak. Szűcs Tamás, a PDSZ volt elnöke, aki az Országos Választmányban azért tovább dolgozik, nyáron úgy nyilatkozott lapunkna k, hogy ez nem volt valódi bérrendezés.

Kitérnek arra, hogy Magyarországon a tanárok 79 százaléka első helyen jelölte meg a pedagógus pályát a pályaválasztáskor, ami szignifikánsan magasabb, mint az OECD-országokban átlagosan megfigyelhető arány (67 százalék), az utánpótlás lehetősége tehát megvan. A stratégia szerint egy tanárra átlagosan 12 tanuló jut, ami alapján nem rendszerszintű pedagógushiánnyal, hanem strukturális hátterű kihívással nézünk szembe. Ugyanakkor tudjuk, hogy egyre kevesebben jelentkeznek tanárnak, idén tragikusan kevesen jelölték meg a pedagóguspályát, s a most induló tanév is jelentős pedagógushiánnyal küzd.

Érdekes megállapítás, hogy "a 2018-as mérés eredményei azt is mutatják, hazánkban gyengül a családi háttérnek a tanulók iskolai teljesítményre gyakorolt hatása, Ennek egyik oka az iskolák állami fenntartásba vétele, amely legalábbis elkezdte kiegyenlíteni a települések közötti korábban jóval nagyobb különbségeket." Mindez azért furcsa, mert szakemberek szerint a család a legfontosabb tényező egy gyerek életében, felmérések mutatják meg azt, hogy a szülőknek egyre kevesebb idejük van gyermekeikre, ami igen káros hatással van rájuk.

