Marad a 13.havi nyugdíj a választás után?

A Világgazdaság szerint újratervezésre lesz szükség a költségvetésben, ám van akkora mozgástér, hogy a jóléti kiadások visszafogására ne kerüljön sor.

Megmaradhat-e a 13. havi nyugdíj? Fotó: Pixabay

Az informátor szerint nem hagyja érintetlenül az idei költségvetést az elmúlt hetekben gyökeresen megváltozott makrogazdasági. Varga Mihály pénzügyminiszter is jelezte, hogy a választások után módosítani kell a büdzsét a romló növekedési kilátások és az inflációs várakozások fokozódása miatt. A Világgazdaság cikke szerint szerint azonban

a lakosság ebből semmit nem fog megérezni, a családtámogatások vagy a 13. havi nyugdíj védettek, legfeljebb beruházások átütemezése jöhet szóba.

Átcsoportosításokra már csak azért is szükség lesz, mert idén a 700-800 milliárd forintot is elérheti a rezsicsökkentés fenntartása, ami még annál is nagyobb összeg, mint ami korábban a sajtóhírekben szerepelt.

A VG-nek nyilatkozott Virovácz Péter, az ING vezető elemzője, aki szerint akárhogy is alakul a makropálya, akkor elszállás nincs a költségvetésben, hogy az ne lenne tartható. Az elemző szerint 4-4,5 százalékos gazdasági növekedés még mindig benne van a pakliban.