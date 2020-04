Maruzsa Zoltán: ha indokolt, mozgatják az érettségi időpontját

Több kritikus vélemény is megfogalmazódott azok után, hogy kiderült az idei érettségivel kapcsolatos részletek.

Mint arról lapunk is beszámolt, az érettségi május 4-i időpontját illetően és a vizsgák tervezett lebonyolításával kapcsolatban többen is kritikus véleményt fogalmaztak meg. Ebben a formában nem sokan támogatják a lebonyolítást. Most ezekre reagált a köznevelési államtitkár.

Érettségi lesz, a kormány kijelölte a vizsgák időpontját, de ha a járványügyi szempontok indokolják, annak "mozgatásáról" a szükséges döntést meghozza a kabinet - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a kormany.hu oldalon hétfőn közzétett videóban.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár sajtótájékoztatója 2020. április 17-én. (Forrás: M1) Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár sajtótájékoztatója 2020. április 17-én. (Forrás: M1)

Az érettségi és a szakmai vizsgák megszervezése a folyamatosan változó járványügyi helyzetben komoly kihívás valamennyiünk számára. Legyen szó a tanulókról, a pedagógusokról, a szülőkről vagy éppen a közigazgatásban dolgozókról - fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozva: csak együtt sikerülhet.

Hozzátette: az érettségi lehető legbiztonságosabb megszervezésének kitalálták a módját, ezért tartanak csak írásbeli vizsgákat, és mindenkinek biztosítják a szükséges védőfelszerelést. Erről a kormány a döntését meghozta, és kijelölte a vizsgák időpontját. Amennyiben a járványügyi szempontok az időpont "mozgatását" indokolják, a szükséges döntést meg fogják hozni - mondta Maruzsa Zoltán.