Matolcsy György: az adósság mindig adósság lesz!

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is beszélt a jegybank idei utolsó Monetáris Tanács ülését követően. Mint elmondta, átfogó értékelést végeztek. Matolcsy György megjegyezte, hogy 2020 a magyar gazdaság egyik fekete éve lesz, hiszen az elmúlt 100 év ötödik legnagyobb visszaesését szenvedjük el. A jegybank várakozása szerint 6-6,5 százalékkal csökkenhet a magyar GDP. Ugyanakkor az elnök megjegyezte, hogy a legutóbbi válság után, a 2009-es évben 6,7 százalékkal zuhant a magyar gazdaság teljesítménye, amelyben közrejátszottak a hitelválságot megelőző elhibázott gazdasági intézkedések. A mostani szituáció szerinte annyiban más, hogy most erős és egyensúlyi állapotban érte el az országot, ezért sikerült talpon maradni. Matolcsy György azt is megjegyezte, hogy ez az első olyan nagy gazdasági válság az utóbbi 100 évben, amely egy járványhoz kapcsolódik.

Matolcsy György kitért a magyar és az európai gazdasági folyamatok összehasonlítására is. Megjegyezte, hogy az eurózóna átlaga rosszabb lesz, mint Magyarországé. Ugyanakkor néhány ország, amely az elmúlt egy évtizedben a magyar gazdaságnál jobban teljesített, most is kedvezőbb képet mutathat nálunk. A prognózisok szerint Lengyelország, Románia és a balti államok is nálunk kisebb veszteséggel úszhatják meg a koronavírus válságot. Érdekesség, hogy a visszaesés ellenére közeledünk az uniós átlaghoz, köszönhetően annak, hogy kisebb lesz a magyar gazdaság gyengülése. Így folytatódhat az a folyamat, ami az elmúlt évet jellemezte, hiszen az EU átlagának 66 százalékáról 74 százalékára tudtunk felkapaszkodni.

Az MNB vezetése a mai ülésen megerősítette azokat a programokat, amivel az idei évben segítették a gazdaságot. Ezek közül kiemelte az NHP Hajrát, amely révén 1400 milliárd forintot juttattak és a Növekedési Kötvényprogramot is, amely 600 milliárd forintot juttatott a piaci szereplők számára. Ezek mellett kulcsfontosságú volt az elnök szerint az a 2300 milliárd forint is, amit a bankrendszernek likviditást nyújtottak. Összességében a GDP 10 százalékát meghaladó mértékű pénzügyi támogatást nyújtott a jegybank Matolcsy György szerint.

Az elnök feltette a „mi lett volna, ha” kérdést, amely kapcsán azt hangoztatta, hogy azért érdemes a helyzetet elemezni, mert ezekből lehet tanulni. Matolcsy György emlékeztetett arra, hogy a nyár folyamán valóban nagyon optimista volt a jegybank, amikor azt mondták, hogy gazdasági visszaesés nélkül túl lehetünk a válságon. Ennek azonban két kemény feltétele volt, az elnök elmondta, hogy azt jelezték, hogy ez akkor valósítható meg, ha nem lesz a járványnak második hulláma, és ha az állami beruházások és a közösségi fogyasztást sikerül felpörgetni, és az képes lesz ellensúlyozni az egyéb területek visszaesését. Sajnos egyik feltétel sem teljesült, ezért várnak most 6-6,5 százalékos visszaesést.

Matolcsy György elmondta, hogy a járvány második hulláma 3 százalékkal veti vissza a gazdaságot, ezt sajnos nem lehetett előre látni. Kudarcot hozott a közösségi fogyasztás felpörgetése is, ami 1 százalékot vesz el a gazdaság idei teljesítményéből, míg az állami beruházások esetében ennek mértéke 1,4 százalék. Matolcsy György örvendetesnek nevezte a lakáspolitikai fordulatot, ám elhibázottnak tartotta a lakásáfa visszaemelését, ami törést hozott. Ez számszerűsítve 0,5-0,6 százalékot vesz el a gazdasági teljesítményből. Mint az MNB elnöke összegezte, ez a GDP 6 százaléka, annyi, mint a gazdaság idei várható gyengülése.

Előre tekintve Matolcsy György azt mondta, hogy a jövő mindig más, mint a múlt, de rugalmasan kell készülnünk, hogy meg tudjunk felelni a kihívásoknak. Szerinte egy törésekkel terhes időszak elé nézünk. Hangsúlyozta, hogy ami az elmúlt 10 évben elég volt, az nem biztos, hogy a jövőben is elég lesz!

Ha a következő évtizedre előre tekintünk, akkor szerinte érdemes a fordulatot, a strukturális változásokat az első évekre koncentrálni. Három nagy tervre van Matolcsy György szerint szükség:

- Makrogazdasági

- Fejlesztési

- Versenyképességi terv.

Az MNB vezetése azt mondja, hogy a növekedés kulcsfontosságú, de nem szabad megfeledkezni az egyensúlyról sem, mert ez néhány éven belül újra fókuszban lesz majd. Mint mondta, az adósság mindig adósság lesz. Ha az egyensúlyra, az adósság csökkentésre nem figyelünk, akkor egy következő gazdasági válságnál ismét nagyon kiszolgáltatottak leszünk.