Még mindig zsugorodik a magyar feldolgozóipar, de már nem annyira

A beszerzési menedzser index értéke 47 pont volt júniusban az előző havi 40,7 pont után - közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. Ez alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest továbbra is kedvezőtlen folyamatokról számoltak be, bár lényegesen enyhébb mértékben. Februárban már néhány válaszadónál érződött a koronavírus-járvány hatása, ami márciusban kibontakozott, és áprilisban erőteljesen meghatározta a mindennapokat, a májusi enyhítésekkel párhuzamosan ugyanakkor a szűkülés üteme lassult és ez a trend júniusban is megmaradt.

A BMI üteme még mindig szűkülést mutat, és továbbra is 50,0 pont alatt maradt. A 2020 június havi index nagyobb ugyan a májusi (40,7) értéknél, de így is a valaha volt legalacsonyabb júniusi érték. A korábbi legalacsonyabb júniusi értéket 2009-ben mértek a pénzügyi válsággal kapcsolatban (47,2).

Június összességében átlag alatti hónap volt a korábbi években (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a júniusoké 52,5). Az elmúlt három évben a júniusi átlag ennél magasabb volt (54,5). Az idei érték így átlag alatti júniusi értéknek tekinthető 1995 óta.

A termelési mennyiség indexe nőtt májusi értékéhez

képest, de 50,0 pont alatt maradva a termelt mennyiség csökkenését jelzi az előző hónappal összevetve, negyedik alkalommal. A mostani érték átlag alatti, 1995 óta egyszer volt alacsonyabb az index értéke júniusban.

Az új rendelések indexe enyhébben emelkedett, de 50,0 pont alatt maradva jelzi, hogy az új rendelések állománya alacsonyabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag alattinak tekinthető 1995 óta, eddig egyszer mértek alacsonyabb júniusi értéket.

A júniusi szállítási átfutási idő hosszabb lett májushoz képest, de az ütem mérséklődött. Az index értéke az elmúlt egy évben majdnem végig 50,0 pont alatt volt. A korábbi júniusi értékeket nézve az idei a hatodik legalacsonyabb.

A vásárolt készletek indexe harminchét havi bővülés után ötödik alkalommal szűkül, enyhébb ütemben. Az idei júniusi indexérték az elmúlt évek értékei alapján átlag alatti, és a negyedik legkisebb júniusi 1996, 1998 és 2009 után.

A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónaphoz hasonlóan júniusban is csökkenésre utal, hetedik alkalommal egy havi bővülés után. Az index értéke nagyobb lett májushoz képest, de átlag alatti értéknek tekinthető, valamint a nyolcadik legalacsonyabb júniusinak.