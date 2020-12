A tanuszoda kivitelezés lett a stadionépítés új szinonimája

A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő Opus Global Nyrt. májusban jelentette be, hogy megnyerte a téti tanuszoda kivitelezésére kiírt, csaknem nettó egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot. Jövő tavaszra pedig kész lehet a gazdagréti tanuszoda mintegy 870 millió forintból, a kivitelező a Laterex Építő Zrt. amely a 444.hu cikke szerint 2018-ban 22 millió forint tao-támogatást utaltak a felcsúti fociakadémiának.

Csak az elmúlt hetekben jelentették be, hogy az encsi tanuszoda 720 millió forintból épül, Sarkadon egymilliárd forint a költség, Cigándon 626 millió forintot szánnak erre, míg az 1300 négyzetméteres, két tanmedencés kisvárdai létesítmény megépítése teljes egészben hazai forrásból, több mint félmilliárd forintból valósult meg. Gyopáros Alpár kormánybiztos november közepén büszkélkedhetett el azzal, hogy a kormány bruttó 1,2 milliárd forintot meghaladó forrás biztosításáról döntött, így megkezdődhet a kapuvári tanuszoda építése is.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Pályázott még az építkezésre a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (FÉSZ), amely 2018-ban 10,3 milliárd forintos forgalom mellett mintegy 800 millió forintos profitot ért el, de 2019-ben csak 3,6 milliárd forint bevétel és 148 millió forint profit jössze a tulajdonosnak. A cégről lapunk írta meg, hogy sorra nyeri a soproni önkormányzat közbeszerzéseit : aktuális projektjeik között található a helyi uszoda építése is, amit pedig a WHB Kft.-vel konzorciumban építenek. Ennek alapkövét Khaut András , a FÉSZ elnök-tulajdonosa és Paár Attila, a WHB ügyvezető igazgatója együtt rakta le tavaly áprilisban.

– mondta a zaol.hu-nak Magyar Ferenc, a tankerületi központ vezetője. A tanuszoda fontosságáról többször is egyeztett Cseresnyés Péterrel, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, aki szerinte mindent elkövetett azért, hogy mielőbb megvalósulhasson a beruházás.

A 2019-ben 725 millió forintos forgalom mellett 236 millió forint nyereséggel (ezt osztalék formájában ki is vették) záró Dunántúli Magasépítő másik tulajdonosa pedig Boros László a Telona Zrt.-n keresztül. A cégcsoport fő társasága az 1,3 milliárd forintos forgalmú Z-Pannon Kft., amely már ismerősen mozog Letenyén, hiszen ez a cég újítotte fel például az egykori Szapáry-Andrássy kastélyt. De ez a Z-Pannon építette a kaposvári ügyészségi székházat is.

- olvasható az értesítőben. Két cég adott be ajánlatot:

Stadiont nem lehet minden kisvárosba építeni, ellenben tanuszodát igen. Most például Mészáros Lőrinc egyik cége építhet 1,1 milliárd forintból Letenyére egy fedett uszodát.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!