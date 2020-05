Mostantól 45 napig ülhet az állam a közérdekű adatokon

A rendelet más pontján is módosítja az infotörvényt: leáll a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás. A veszélyhelyzet elmúltáig minden erre irányuló intézkedést fel kell függeszteni a rendelet szerint.

Álljon itt egy rész az infotörvényből , hogy értsük, milyen célt is szolgál a közérdekű adatigénylés:

A mától hatályos rendelkezés értelmében 45 napra emelkedik a válaszadás határideje, (ideértve az indokolt esetben szükséges hosszabbítást is), ráadásul a már folyamatban lévő ügyeknél is ezt a szabályt kell alkalmazni.

Erre hivatkozva adott esetben több tízezer forintos, de akár százezres nagyságrendű költségtérítést is elvárhatnak az állami szervek, ami értelemszerűen szűkíti a hozzáférést a kért adatokhoz.

Mivel az egyéb megkeresésekre egyre ritkábban válaszolnak az állami szervezetek, kényszerből erre a törvényre hivatkozva kér tájékoztatást a média. Ez esetben ugyanis törvényi kötelezettség a válaszadás. Ugyanakkor a törvény - melyet most a veszélyhelyzetre tekintettel egy kormányrendelettel írnak felül - kiskapukat hagy nyitva az adatközlők számára, amikor például az adatok előállításának költségét kiszámlázhatják az adatkérőnek, amennyiben az adatigénylés teljesítése "a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget".

