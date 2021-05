Még sosem csökkent ekkorát egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, de még mindig sok az áldozat

A friss tájékoztatás szerint 1541 az új koronavírusos fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 789 188 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 18 647 tesztet végeztek 24 óra alatt, ezek 8,3 százaléka lett pozitív.

Elhunyt 106 beteg, így az elhunytak száma 28 403 főre emelkedett. A gyógyultak száma 7590-nel emelkedett egy nap alatt, jelenleg 553 836 fő mondhatja el magáról, hogy hivatalosan túl van a Covid-fertőzésen. Ennél nagyobb napi emelkedés ezen a soron csak egyszer volt eddig. Az aktív fertőzöttek száma ennek megfelelően rekordtempóban csökkent: 6155-tel lett kevesebb a számuk, bár még mindig 206 949-en vannak.

Jelenleg 3855 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 249-cel kevesebben, mint egy nappal ezelőtt. 40-nel kevesebben vannak lélegeztetőgépen, összesen 445-en.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 203 873 fő, közülük 2 406 684 fő már a második oltását is megkapta. Ismét igaz, hogy a túlnyomó többség a második oltást kapta meg (91 ezerrel nőtt a számuk egy nap alatt), az összes beoltott száma ezúttal 50 835-tel nőtt. Ez ugyan messze a legmagasabb szám a héten, de összességében csak kevesebb mint 140 ezerrel lettünk közelebb a hét eddig eltelt 5 napján az enyhítés következő fokozatát jelentő 5 millió beoltotthoz - ekkor például már lakodalmakat is lehet majd tartani.

A tájékoztatás szerint több mint 4,8 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. Az online időpontfoglalóban Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat lehet jelenleg foglalni. Felhívják a 16-18 évesek figyelmét, hogy a jövő heti oltásukhoz legkésőbb ma éjfélig regisztrálhatnak, és csak érvényes regisztrációval tudnak majd időpontot foglalni a jövő héten kezdődő Pfizer-oltásukra. A kórházi oltópontokon mától szombatig az április elején oltott pedagógusok ismétlő oltása is zajlik szintén Pfizer-vakcinával - ez az összes beoltott számát nem fogja növelni, de a padagógusoknak jó hír, miután hétfőtől már a felsős általános iskolások és a gimnazisták, középiskolások is visszatérnek a személyes oktatás keretében az iskolákba.