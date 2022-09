Megállíthatatlanul zuhan a forint – itt az újabb mélypont: 420,2 az euró

A nyitást követő 1 százalékos erősödést követően a forint már a reggeli órákban történelmi mélypontjára zuhant a főbb devizákkal szemben, így 419,36 forintos euró elleni árfolyamon és 434,78-as dollár árfolyamon kereskedtek vele a nemzetközi devizapiacon.

Az árfolyam délelőtt 11 óra körül tovább gyengült, és átütötte a 420,2 forintos szintet az euróval szemben, míg a dollárért 434,9 forintot kértek.

Az egyébként is erősödő kockázatkerülés úgy tűnik, a magyar eszközök esetén fokozottnak tűnik, hiszen sem a lengyel zloty, sem a cseh korona nem produkált ilyen mértékű gyengülést. Közben a dollár folytatta az erősödését, ami általában nem sok jót jelent a feltörekvő devizák számára, így a forintnak sem.

A gyengülés hátterében több ok is állhat, ezek közül mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az MNB kedden a vártnál nagyobb mértékű kamatemelést követően azt közölte, hogy lezárják a kamatemelési ciklust, és a jövőben más eszközökkel próbálják a likviditást csökkenteni. Az sem segít, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között ugyan közeledtek az álláspontok, ám az uniós források lehívása továbbra sem egyértelmű. Ezekre viszont a megbillent egyensúlyi adatok miatt égető szüksége lenne a kormánynak. Ráadásul miközben a kormány rá van szorulva az uniós pénzekre, a belpolitikában továbbra is a közösség és Brüsszel ellen hergeli a választókat, ami finoman szólva is ellentmondásosnak tűnik.

A gyengülő forint egyébként tovább fogja növelni az egyébként is két évtizedes csúcson lévő inflációt, hiszen az importtermékek, így például az egyébként is erősen dráguló energiahordozók ára magasabb lesz a magyar piacon.