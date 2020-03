Megbecsült ingatlanoktól szabadulna az MNV

Bankok által is kedvelt, régi, jól bevált értékbecslő partnereivel becsülteti fel ismét termőföldek, laktanyák, stadionok, kórházak, szállodák értékét az MNV, amely most is számos állami ingatlantól szeretne megszabadulni. Eladó például milliárdokért a balatonőszödi kormányüdülő és az Andrássy úti MÁV-székház is.