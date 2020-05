Megérkezett a rendelet: újra megnyílik a szlovén-magyar határ

A vonatkozó rendelet már meg is jelent a friss Magyar Közlönyben. Ennek értelmében a szlovén és a magyar állampolgárok korlátozások nélkül utazhatnak egymás országaiba. Sem negatív teszteredmény, sem pedig 14 napos karantén-kötelezettséget nem írnak elő a hatóságok. Abban az esetben viszont, ha belépést követő 14 napon belül valaki koronavírus-tüneteket észlel magán, azonnal házi karanténba kell vonulnia és értesítenő erről a járványügyi hatóságot.

Május 28., csütörtök délután három órától megnyílik a személyforgalom előtt is a szlovén-magyar határ - jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Anze Logar szlovén külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

