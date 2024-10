Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot az S&P Global Ratings

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta: Standard & Poor's jelentésében azt is megerősíti, hogy jövőre a fellendülő fogyasztásnak, valamint az erősödő befektetéseknek köszönhetően a magyar gazdaság egy erősebb növekedési pályára kerül. Idénre 1,6 százalékos, jövőre 3 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak. Hozzáteszik, hogy a magyar bankrendszer működése stabil, és a költségvetési hiány csökkentése is azt szolgálja, hogy több tér legyen, - fiskális tere, pénzügyi tere legyen - a gazdaság növekedésének - húzta alá.

A magyar szuverén osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody's Ratings is a befektetési kategóriában, de az S&P osztályzatánál eggyel jobb fokozaton tartja nyilván.

Megerősítette a devizában és a helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását pénteken az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett osztályzati megerősítéssel együtt érvényben hagyta a minősítés stabil kilátását is.

