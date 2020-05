Meggondolta magát a kormány: váratlanul visszavonták a műanyagok betiltásáról szóló javaslatot

Múlt héten nyújtották be a tervezetet az egyszer használatos műanyagok jövő évi betiltásáról, ezt most egyszer csak visszavonták. Még dolgoznak rajta.

Ahogy arról laptársunk, a Privátbankár.hu is írt, január elsejétől betiltanák Magyarországon az egyszer használatos műanyag italpoharak, valamint a könnyű és nagyon könnyű, ezen belül a biológiailag lebomló műanyagból készült hordtasakok forgalomba hozatalát. Erről múlt szerdán nyújtott be egy tervezetet az Országgyűlésnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



Egy hetet sem élt a törvényjavaslat

Kedden délután az Országgyűlésben bejelentették: a kormány visszavonta a törvényjavaslatot – szúrta ki a hvg.hu. A portál cikke megjegyzi: a jogszabálytervezet parlamenti adatlapjáról csak annyi derül ki, hogy annak státusza visszavont, az önálló indítvány visszavonása pedig ma történt meg. A Semjén Zsolt által jegyzett és Kövér László házelnöknek címzett levélben annyi áll:

az egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló törvényjavaslatot a kormány nevében visszavonom.

Az iromány tárgyalására a fenntartható fejlődés bizottsága volt kijelölve. A testület LMP-s elnöke, Schmuck Erzsébet a hvg.hu-nak azt mondta, amikor megkérdezte erről a parlamenti folyosón a kormányoldal képviselőjét, az ITM egyik államtitkára azt válaszolta neki, dolgoznak még a törvényszövegen, de azt nem tudta megmondani, meddig, vagy mikor terjesztik be újra.

Szigorúbb lett volna az EU-s szabályozásnál

A most visszavont javaslatban azt állt, hogy a magyar kormány január elsejétől, az uniós előírásnál korábban vezetné be az egyszer használatos műanyageszközök (például fültisztító pálcika, szívószál, műanyag tányér és evőeszközök), továbbá az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatalát. Emellett az EU-nál szigorúbb szabályok bevezetését is tervezték, „hiszen a könnyű és nagyon könnyű műanyag hordtasakok és az expandált polisztirolból készülteken túli egyéb egyszer használatos műanyag italtárolók forgalomba hozatalát is betiltják 2021. január 1-től” – állt még a múlt heti törvénytervezetben.