Megint belenyúlt a kormány a rezsicsökkentésbe – íme a részletek

„Jó hír a mikrovállalkozásoknak: még többen kaphatják olcsóbban az áramot” – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium Facebook-oldalán Lantos Csaba tárcavezető. A friss Magyar Közlönyben pedig már meg is jelent, hogy a villamos energiáról szóló törvénytől eltérően egyetemes szolgáltatásra a lakossági fogyasztók mellett néhány feltétel mellett a mikrovállalkozások is jogosultak – ha az összes felhasználási helyükön együttesen 3×63 A-nál nem nagyobb a csatlakozási teljesítményük – vette észre a 24.hu.

Az egyetemes szolgáltatótól 4606 kilowattóra/év fogyasztásig az áramot a miniszter rendeletében meghatározott kedvezményes áron, felette versenypiaci áron kapják. A miniszterelnök által aláírt rendelet január 1-jén lép hatályba, az a már megkötött szerződések érvényességét nem érinti.

Így a mikrovállalkozásoknak fennálló piaci szerződésük lejárta után lehetőségük lesz a piacinál jóval kedvezőbb árú villamos energia vételezésére. Lantos Csaba emlékeztetett, a Magyarországon működő 860 ezer mikrovállalkozás a versenyszférában foglalkoztatottak csaknem 40 százalékának ad munkát.

A nemzeti össztermékhez több mint 17 százalékkal járulnak hozzá ezek a cégek a kisboltoktól a családi autószervizeken át a fodrászatokig. További mintegy 120 ezer mikrovállalkozás jelenleg is nem lakossági kedvezményes áron kapja a villamos energiát. 2025-től, piaci szerződéseik kifutása után még többen térhetnek vissza az egyetemes szolgáltatásba.