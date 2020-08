Megint fordulat jön a benzinkutakon

Egy hónapig tartott csak a jó világ a hazai üzemanyagtöltő-állomásokon, miután kisebb-nagyobb megszakításokkal csökkent mind a benzin, mind a gázolaj ára. Ennek most vége, legalábbis a benzinnél, amelyért a holtankoljak.hu közlése szerint augusztus 21-étől megint többet kell leszurkolni, átlagban bruttó 2 forinttal. A gázolajért viszont továbbra is ugyanannyit.

