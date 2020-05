Megint szabad a séta az olaszoknál

Mintegy két hónap szigor után lazítják a kijárási korlátozásokat Olaszországban a járvány enyhülése miatt. Lassul a vírus terjedése egyes közép- és kelet-európai országokban is. Nemzetközi összefoglalónk következik.

A hivatalos adatok szerint enyhül a helyzet a Magyarországgal szomszédos országokban is.

A dél-európai állam március 9-én vezetett be országos szintű karantént.

Emellett tovább mérséklődik az aktív fertőzöttek száma is.

Bár egyes, nem létfontosságú üzletek már korábban is kinyithattak , többségük továbbra is zárva marad. Az éttermek és bárok csupán elviteles szolgáltatásokat kínálhatnak, és júniusig nem fogadhatnak vendégeket. A múzeumok és a kiskereskedelmi egységek május 18-tól nyithatnak ki, az iskolákba és óvodákba viszont csak szeptemberben térhetnek vissza a diákok.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök ugyanakkor arra kérte honfitársait, hogy viselkedjenek felelősen és tartsák be a közösségi távolságtartás szabályait.

Ezzel párhuzamosan a gazdaság is kezd feléledni: mától újraindulnak a termelő ágazatok és az építőipar is.

Folytatja a visszatérést az új normalitáshoz Olaszország is. A dél-európai államban mától jelentősen enyhülnek a kijárási korlátozások: újranyitnak a parkok, az emberek pedig ismét szabadon sétálhatnak vagy edzhetnek a szabadban - írja a Privátbankár.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!