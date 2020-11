Megint új csúcson a napi áldozatszám, csúcson a pozitív tesztek aránya is

Müller Cecília: a járvány már exponenciálisan terjed

A járvány most már exponenciálisan terjed, ezért nagyon fontos, hogy mindenki tartsa be azt a néhány szabályt, amit a kormányzat meghozott. Müller Cecília a tájékoztatón többször is az egyéni felelősséget hangsúlyozta, és nem említette, hogy a magas esetszám miatt a kormányzat esetleg újabb szigorításokat vezetne be.