Megjelent a rendelet: ezek lesznek a kivezényelt katonák feladatai a kórházakban

A most mejelent kormányrendelet 2021. február 8-ig lesz hatályban.

A feladatok ellátásába a honvédségi állomány tagja és tényleges szolgáltatot teljesítő önkéntes tartalékos katona egyaránt bevonható. Fontos kitétel azonban, hogy a kivezényelt katonák egészségügyi szakképesítéshez vagy szakképzettséghez kötött feladatokat a kórházakban. A kórházparancsnoktól vagy a kórházigazgatóktól azonban a fent felsorolt feladatokon túlmenően is kaphatnak feladatokat, ám erről akkor az országos kórházparancsnokot és a Magyar Honvédség parancsnokát is tájékoztatni kell.

