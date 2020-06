Megjelentek a nemzeti konzultáció kérdései

A konzultáció utolsó két pontja a migrációval foglalkozik: azt kérdezik, hogy a kormány továbbra is lépjen-e fel a bevándorlás ellen, és tartsa-e fenn a magyar határ szigorú védelmét, illetve a magyar kormány a Brüsszellel való nyílt konfliktus árán is tartson-e ki a bevándorlást tiltó szabályok mellett.

A kérdőívben kitérnek arra is, hogy a járványt követő gazdasági válság kezelésére Soros György az örökkötvények ötletével állt elő. Ezért a válaszadóktól arról kérnek véleményt, hogy elutasítják-e Soros György tervét, amely "beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná" Magyarországot. Emellett arra is a választ várnak, Magyarország védje-e meg a magyar vállalatokat az ellenséges célú külföldi felvásárlástól.

A kérdőív gazdaságot érintő kérdései között szerepel, hogy a járvány elleni védekezés idején a bankok és multinacionális vállalatok is járuljanak-e hozzá a védekezés költségeihez, illetve, hogy ösztönözni kell-e a hazai termékek és szolgáltatások vásárlását, népszerűsíteni kell-e a hazai turizmust, valamint a járvány elmúltával is fenn kell-e tartani a munkahelyvédő és -teremtő programokat.

A kérdőíven az egészségügyben fenntartandó járványügyi készültségről, az idősotthonok járványügyi védelmének erősítéséről, valamint a védekezéshez szükséges felszerelések magyarországi előállításáról is szerepel kérdés, valamint választ várnak arra is, hogy a járvány alatt az iskolás gyereket nevelő családok és tanárok számára legyen-e ingyenes az internet, illetve, hogy szükség van-e állandó magyarországi járványügyi figyelőszolgálatra.

A nemzeti konzultáció első kérdése arról szól, hogy a járvány újabb hulláma esetén milyen intézkedéseket támogatnának az emberek. A kilenc megadott lehetőség - a kijárási korlátozás bevezetése, a távolságtartás elrendelése, a maszkviselés elrendelése, az országhatárok lezárása, az oktatási intézmények bezárása és áttérés digitális oktatásra, a rendezvények korlátozása, a 65 éven felüliek külön vásárlási sávjának fenntartása, a védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozása, valamint az ingyenes parkolás - közül többet is meg lehet jelölni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az orvosok és a járványügyi szakemberek szerint a készültséget fenn kell tartani a járvány esetleges második hullámának megjelenése miatt. Most különösen fontos az emberek véleménye, hiszen a szakemberek egyetértenek abban, hogy azok a járvány elleni intézkedések hatékonyak, amelyek nagy társadalmi támogatottsággal bírnak - hangsúlyozták.

