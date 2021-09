Meglepetés Kőbányán: nem emelkedett a Hungexpo-beruházás óriási végszámlája

Olyasmi történt Budapesten, ami nagy volumenű állami beruházásoknál az elmúlt sok évben szinte soha: nem lépték túl a költségkeretet a Hungexpo új és felújított épületeinél. Vagyis tartották az eredetileg tervezett 55 milliárd forintot. A pénz tizedét, a hatalmas ingatlanvagyont még 2005-ben privatizáló GL Events fizette.

A futurisztikus új fogadóépület a Hungexpon (fotó: Mester Nándor)

A többéves építkezés befejező szakaszához érkezett: elkészült egy tényleg 21. századi, nagy nemzetközi rendezvények befogadására alkalmas kongresszusi központ, új kiállítócsarnok is fogadja a cégeket, több pavilont felújítottak, megújították a zöld felületeket és újat is létrehoztak.

Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelő államtitkár kérdésünkre azt mondta: már minden építőipari munkát elvégeztek, nincs olyan épület, amit fel kellene újítani és további tereprendezésre sincs szükség. A vásárvárosba való kijutás megkönnyítése viszont várat magára. Gondolkodnak egy villamos kapcsolaton, illetve azon is, hogy a Pillangó utcai metrómegállótól külön buszjáratot indítanak. Bár erős növekedésre számítanak a látogatók számában, a meglévő EXPO hotelt nem bővítik és újabb szállodát sem terveznek (pár évvel ezelőtt, még az első tervezési szakaszban a Marriott-lánc került szóba, de a világcég bevonása lekerült a napirendről – a szerk.)

A Hungexpo-beruházás számokban:

50 ezer négyzetméternyi új épület

25 ezer négyzetméteres kongresszusi központ

35 ezer négyzetméternyi csarnok felújítása

3300 darab belső és 840 darab külső parkolóhely

12 ezer négyzetméternyi zöld felület frissítése

116 új fa.

Az államtitkár most 15-20 éves megtérülésről beszélt. Ezt szerinte akkor lehet elérni, ha sikerül évi 200 különféle – hazai és nemzetközi – rendezvényt tartani. Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója arról számolt be, hogy máris több nagy nemzetközi kongresszus szervezője jelentkezett be hozzájuk.

Összesen 24 kisebb termet alakítottak ki az új kongresszusi központban (fotó: Mester Nándor)

Fürjes Balázs így fogalmazott: „Budapest pezseg, egy világváros, nagyon jó desztináció az üzleti turizmus számára, egyre jobbak a feltételek ehhez. A pandémia után a mostani beruházásnak köszönhetően a legkiválóbb közép-európai konferenciahelyszín lesz. Ezt segíti, hogy egyebek mellett a ferihegyi repülőtér is mind jobban működik.”

Utóbbi megjegyzése azért érdekes, mert a kormányzat részéről éppen ő volt az, aki az elmúlt két évben minden alkalommal hevesen bírálta a Budapest Airport vezetését a szerinte európai nagyvároshoz méltatlan ferihegyi állapotok és a lassú beruházások miatt.

Sokat költő üzleti turisták A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint míg egy szabadidős turista költése napi 16 300 forint, addig egy üzleti turistáé 35 300. Példaként említve a 2019-ben Budapesten megrendezett ITU Telecom World-öt, az több mint 4 ezer résztvevőt vonzott a világ 135 országából, összesen közel 430 millió forint turisztikai bevételt generálva.

A nemzetközi tervpályázaton a Finta Stúdió lett a befutó, az új fogadóépületen különösen érződik a futurisztikus jelleg. Itt egyébként a felső két szinten irodák is működnek majd – mondta a vezérigazgató. A generálkivitelezést a KÉSZ Zrt. végezte.

A Magyar Telekom az összes kiállítási és konferencia-területen 5G GSM hálózatot hoz létre. Illetve egyedülálló tömegmonitoring-rendszert épített ki a belső terekben, illetve a passzázson.

A hétfői sajtóbejáráson a kongresszusi központ volt a középpontban. Egy világszínvonalú rendezvényhelyszín régi adóssága a mindenkori kormányzatnak. Korábban Demján Sándor és a TriGranit még a Müpa mellé akart felépíteni egy ilyet, de a gazdasági válság miatt lemondott róla. Később jelképes egy euróért felajánlották a telket az Orbán-kormánynak, de az nem tartott rá igényt, a telek ma is üres. Jobb híján a BAH-csomópontnál lévő budai kongresszusi központ adott helyet a nagyobb rendezvényeknek, illetve egyes belvárosi szállodákban lehetett legfeljebb 600-700 fős eseményeket szervezni.

Ez a most átadott létesítmény a kétezer fős nagyterem mellett további 24 különféle méretű és jól variálható termet, 2400 négyzetméternyi kiállítóteret és egy 2300 négyzetméteres teraszt is magába foglal, utóbbit cégek is igénybevehetik a saját rendezvényeikhez. A nagyterem – egy különleges technikai megoldással, a széksorok lesüllyesztésével – hét perce alatt síkpadlós bálteremmé alakítható, ezt be is mutatták. A pavilonokat úgy alakították ki, hogy egyszerre akár több, egymástól független kiállítás vagy rendezvény is lebonyolítható legyen. Érdekesség, hogy az egyiknél a Duna Aréna elbontott előregyártott vasbeton-elemeiből is beépítettek néhányat a tartószerkezetbe.

Az új kongresszusi központban egyszerre több nagy rendezvény is lebonyolítható (fotó: Mester Nándor) Az új kongresszusi központban egyszerre több nagy rendezvény is lebonyolítható (fotó: Mester Nándor)

A francia GL Events 2005 és 2016 között birtokolta a Hungexpo ingatlanjait és üzemeltette is azokat. Öt éve azonban a kormánynak sikerült visszavásárolnia a telephelyet, az üzemeltetés megmaradt a külföldi cég magyar leányvállalatánál, a Hungexpo Zrt-nél.

A következő évekre több nagy nemzetközi eseményt pályázott meg a Hungexpo. Ezek közül várhatóan 2022-ben Budapest ad otthont az Európai Pszichiátriai Társaság éves kongresszusának 2-3000 fővel, 2023-ban pedig az Európai Neurológiai Akadémia éves kongresszusa jöhet 6-8000 fővel.