Mégsem választunk április 3-án?

Az Azonnali.hu szúrta ki, hogy a Igazságügyi Minisztérium rendeletébe elrejtettek egy érdekes mondatot, ami szerint a veszélyhelyzet miatt el is maradhatnak a választások.

„Ha a választás veszélyhelyzet miatt elmarad, de az OEVI (Országos Egyéni Választási Iroda) a Ve. 121. § (2) bekezdése szerinti ajánlóívet már kinyomtatta, az ellátandó feladatokkal kapcsolatos normatívák alapján a támogatás megállapításra kerül” – olvasható a Magyar Közlönyben a 3/2002. (I. 11) számú IM rendelet alatt.

Bizonytalan az áprilisi időpont? (Fotó: Pixabay) Bizonytalan az áprilisi időpont? (Fotó: Pixabay)

Az Azonnali.hu cikke megjegyzi: eddig kormányzati dokumentumban sehol nem írták le, hogy a kormány akár a választások elhalasztásával is számol a veszélyhelyzet miatt.

Amikor tavaly decemberében ezt újabb hat hónappal meghosszabbították, a törvény indoklásában külön szerepelt, hogy a választások kiírása és megtartása az Alaptörvényből következik, így azt mindenképpen meg kell tartani.

Áder János köztársasági elnök április 3-ára tűzte ki a parlamenti választásokat, valamint az ezzel egy időben, közös eljárás keretében tartandó országos népszavazásokat is. Magyarországon most először a parlamenti választásokkal egyszerre népszavazásokon is kinyilváníthatja véleményét a mintegy 8,2 millió választópolgár.

