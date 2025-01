Megszületett Matolcsy Györgyék várva várt döntése

Nem okozott meglepetést keddi kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A plénum a jegybanki alapkamatot változatlanul 6,50 százalékon hagyta, így az immár négy hónapja ezen a szinten áll. A jegybank a kamatfolyosó két szélén sem változtatott, azaz az egynapos jegybanki betét kamata 5,50 százalék, az egynapos fedezett hitelé pedig 7,50 százalék.

Az Mfor kedd reggel jelentette meg a pénzügyi szektor több szereplőjét is megszólaltató cikkét, melyben a szakértők is egyöntetűen azt mondták, a Monetáris Tanácsnak nem csak most, de a nyárig szinte biztosan nem nyílik lehetősége monetáris lazításra.

A döntés hátterét kedden délután 3 órakor Virág Barnabás, az MNB alelnöke sajtótájékoztatón ismerteti, melyről lapunk percről percre tudósít.